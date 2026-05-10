Bota

Koreja e Veriut ndryshon Kushtetutën: Nëse vritet Kim Jong Un, do hidhet bomba bërthamore

· 2 min lexim

Koreja e Veriut ka përditësuar kushtetutën e saj për të kërkuar një sulm hakmarrës bërthamor nëse udhëheqësi Kim Jong Un vritet, sipas një raporti.

The Telegraph raportoi se ndryshimi vjen mes tensioneve të larta globale pas vrasjes së udhëheqësit suprem të Iranit, Ali Khamenei, dhe zyrtarëve të tjerë gjatë një konflikti të kohëve të fundit.

Khamnei u vra në një sulm izraelit në Teheran si pjesë e një operacioni të koordinuar ushtarak amerikano-izraelit në fillim të këtij viti, raportoi më parë Fox News Digital.

Rishikimi kushtetues u miratua gjatë një sesioni të Asamblesë Supreme Popullore të Koresë së Veriut, e cila u hap më 22 mars në Phenian, tha media.

Shërbimi Kombëtar i Inteligjencës (NIS) i Koresë së Jugut informoi zyrtarët e lartë të qeverisë këtë javë mbi përditësimin, sipas raportit.

Politika e rishikuar përshkruan procedurat për veprime hakmarrëse nëse udhëheqja e Koresë së Veriut është e paaftë ose vritet, transmeton Telegrafi.

“Nëse sistemi i komandës dhe kontrollit mbi forcat bërthamore të shtetit vihet në rrezik nga sulmet e forcave armiqësore… një sulm bërthamor do të nisë automatikisht dhe menjëherë”, thuhet në dispozitën e përditësuar.

