Kosta Rika dëbon raportuesen italiane të OKB-së për Palestinën
Autoritetet në Kosta Rika dëbuan të enjten raportuesen speciale të Këshillit të OKB-së për të Drejtat e Njeriut mbi situatën e të drejtave të njeriut në territoret palestineze , avokaten italiane Francesca Albanese , duke i ndaluar asaj hyrjen në territor, duke cituar një “njoftim urgjent ndërkombëtar për lidhje me akte terroriste” që “e shqetëson atë”.
Albanese, e cila prej kohësh e ka akuzuar qeverinë izraelite për kryerjen e gjenocidit dhe krimeve të tjera të luftës në Rripin e Gazës dhe në Bregun Perëndimor , mbërriti në aeroportin e San Jose-s më herët dje, pasi ishte planifikuar të merrte sot një diplomë honoris causa nga Universiteti i Kosta Rikës, një institucion publik i arsimit të lartë.
Një “njoftim ndërkombëtar emergjence” është lëshuar kundër Albanese për shkak të lidhjeve me akte terroriste, tha Omer Badiya, kreu i Drejtorisë së Përgjithshme të Imigracionit dhe të Huajve, një shërbim në varësi të Ministrisë së Brendshme, në një video që postoi në mediat sociale.
“Shpresoj se kjo do të shpërndajë çdo dyshim dhe do të na lejojë të kuptojmë profilin që paraqet kjo zonjë në aspektin e sigurisë kombëtare”, shtoi ai.
”E njeh fytyrën e perandorisë ditën që ia acaron nervat ose i kalon kufijtë”, komentoi Albanese nga ana e saj nëpërmjet X nga aeroporti.
Urime nga Izraeli
Ambasadori i Izraelit në OKB, Danny Danon, e përgëzoi Kosta Rikën për masën.
“Ata që shfrytëzojnë mandatin që u është dhënë nga OKB-ja për të përhapur propagandë të turpshme, për të legjitimuar organizatat terroriste (…) meritojnë të përballen me pasojat”, tha ai nëpërmjet X.
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