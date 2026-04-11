11 Apr 2026
Kryepeshkop Joani mesazh për Pashkën Ortodokse: Vetëm duke pasur paqe me Perëndinë mund të përhapim paqe në botë

Kryepeshkopi i Tiranës, Durrësit dhe i Gjithë Shqipërisë, Imzot Joani, përcolli sot mesazhin e urimit për Pashkët Ortodokse, me theks te paqja që buron nga Ngjallja e Krishtit në një botë të trazuar.

Në fjalën e tij, ai nënvizoi se paqja e vërtetë nuk varet nga rrethanat, por nga prania e Perëndisë në jetën e njeriut.

Kryepeshkop Joani në mesazhin e tij bën thirrje për ringjallje shpirtërore dhe për t’u bërë paqebërës në shoqëri.

“Le të bëhemi ne vetë paqebërës në një botë që po shkatërrohet nga urrejtja, nga lakmia dhe egoizmi. Por, që të bëhemi paqebërës, fillimisht duhet të kemi paqe brenda nesh. Bëni paqe në zemrën tuaj – thotë shën Serafimi i Sarovit – dhe mijëra njerëz rreth jush do të shpëtohen. Sepse nuk ka paqe aty ku është e keqja, por vetëm aty ku është i pranishëm Perëndia”, thuhet në mesazhin e tij.

“Sot bota është e trazuar. Luftëra të përgjakshme vazhdojnë të shkaktojnë vdekje dhe vuajtje. Frika e së nesërmes mbulon popuj të tërë. Pasiguria troket kudo. Në mes të kësaj stuhie, Krishti i Ngjallur përsërit: “Paqe në ju”. Ky nuk është thjesht një urim mirësjelljeje shoqërore, por është një realitet ontologjik”, u shpreh Imzot Joani.

Ai u ndal edhe tek ajo që e quajti formë të re vdekjeje: mpirjen nga indiferenca; ngurtësimin e zemrës; tharjen shpirtërore të një shoqërie që e harroi Perëndinë.

Ai tha se për dekada me radhë u përpoqën të asgjësonin çdo gjurmë besimi.

“Kishat u shkatërruan, klerikë u martirizuan, fjala “Perëndi” u ndalua. Kisha dukej e vdekur, e varrosur në një varr të vulosur. E megjithatë, ajo u ngjall. Guri u rrokullis. Besimi lulëzoi përsëri nga rrënojat. Kishat u rindërtuan. Komunitetet u rikrijuan. Kjo nuk ishte arritje njerëzore, ishte fuqia e Krishtit të Ngjallur që vepron brenda historisë”, u shpreh Imzot Joani.

