S&P 500 7,109 ▼0.24 % DOW 49,443 ▼0.01 % NASDAQ 24,404 ▼0.26 % NAFTA 87.21 ▼0.24 % ARI 4,796 ▼0.67 % S&P 500 7,109 ▼0.24 % DOW 49,443 ▼0.01 % NASDAQ 24,404 ▼0.26 % NAFTA 87.21 ▼0.24 % ARI 4,796 ▼0.67 %
EUR/USD 1.1786 EUR/GBP 0.8711 EUR/CHF 0.9206 EUR/ALL 95.7963 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.3790 EUR/TRY 52.8379 EUR/JPY 186.91 EUR/CAD 1.6123 EUR/USD 1.1786 EUR/GBP 0.8711 EUR/CHF 0.9206 EUR/ALL 95.7963 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.3790 EUR/TRY 52.8379 EUR/JPY 186.91 EUR/CAD 1.6123
Kosova

Leonard Ademaj pas shpalljes së aktgjykimit: Është drejtësi për Liridonën dhe fëmijët e saj

Pas shpalljes së aktgjykimit në rastin e vrasjes së Liridona Ademaj, ka reaguar vëllai i saj, Leonard Ademaj, i cili tha se vendimi gjyqësor konfirmon qëndrimet e familjes që nga fillimi i rastit.

Pas shpalljes së aktgjykimit në rastin e vrasjes së Liridona Ademaj, ka reaguar vëllai i saj, Leonard Ademaj, i cili tha se vendimi gjyqësor konfirmon qëndrimet e familjes që nga fillimi i rastit.

Ai u shpreh se vendimi i gjykatës përbën një formë drejtësie për Liridonën dhe fëmijët e saj të mitur.

“Ajo që u vërtetua sot është ajo që ne kemi thënë prej fillimit, që Naimi së bashku me Kushtrimin duke zgjedhur Granitin si vrasës kanë realizuar këtë krim,” deklaroi Ademaj.

Ai theksoi se vendimi ka rëndësi të madhe emocionale për familjen dhe shoqërinë.

“Ky vendim sot nuk shkon vetëm për ne, shkon për Liridonën dhe fëmijët e saj, të cilët nuk do ta shohin më nënën e tyre”, tha ai.

Ademaj shtoi se aktgjykimi duhet të shërbejë si mesazh parandalues për raste të ngjashme.

“Ky vendim duhet të jetë mësim për të gjithë ata që mundohen apo krijojnë mundësi për ta bërë një krim të tillë”, u shpreh ai.

Ai tha se vendimi i gjykatës ka sjellë një lehtësim të pjesshëm për familjen.

“Ky vendim na ka lehtësuar së paku dhimbjen edhe neve si familje. Është një vendim që e kemi pritur të gjithë populli shqiptar, jo vetëm familja,” deklaroi Ademaj.

Gjykata Themelore në Prishtinë shpalli më herët aktgjykimin ndaj të akuzuarve për këtë rast, duke dhënë dënim të përjetshëm për Naim Murselin e Granit Plavën, kurse Kushtrim Kokalla u dënua me 30 vjet burgim. /Telegrafi/

