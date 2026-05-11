11 May 2026
Futbolli ne Kosove

Llapi e Ferizaj lëshojnë pikë të rëndësishme në luftën e mbijetesës

· 4 min lexim





May 10, 2026

Futbolli.info

Llapi ka lëshuar pikë të rëndësishme në garën për mbijetesë, pasi ka barazuar pa gola ndaj Dukagjinit, në kuadër të javës së 33-të në Albi Mall Superligë.

Ndeshja e zhvilluar në stadiumin “Zahir Pajaziti” në Podujevë u karakterizua me raste të shumta nga të dyja skuadrat, por portierët mbetën të pamposhtur. Mysafirët ishin afër golit në pjesën e parë, kur Hekuran Berisha nuk arriti të realizojë nga afërsia, ndërsa një tjetër rast përfundoi në shtyllë.

Pas këtij barazimi, Dukagjini mbetet në pozitën e shtatë me 42 pikë, derisa Llapi renditet në vendin e tetë me 40 pikë, pozitë që dërgon në barazh për mbetje në elitë.

Ndërkohë, pa fitues, por me gola është mbyllur edhe sfida ndërmjet Ferizajt dhe Malishevës, e zhvilluar në Ferizaj, 1:1.

Ferizaj kaloi në epërsi në minutën e 38-të me golin e Ruben Silva-Richards, duke e mbyllur pjesën e parë në avantazh minimal. Në fundin e pjesës së parë, Malisheva mbeti me një lojtar më pak në fushë, pasi Robert Mathieu Ndjigi u ndëshkua me kartonin e dytë të verdhë.

Megjithatë, përkundër këtij fakti mysafirët reaguan në pjesën e dytë dhe arritën të barazojnë rezultatin në minutën e 63-të me anë të Diatta Assane, i cili vulosi rezultatin përfundimtar 1:1.

Pas këtij takimi, Ferizaj mbetet në pozitën e nëntë me 35 pikë, ndërsa Malisheva vazhdon në vendin e tretë me 53 pikë, duke qenë shumë pranë sigurimit të pjesëmarrjes në garat evropiane.


