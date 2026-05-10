Milan për turp, Atalanta bën spektakël në “San Siro” në pjesën e parë (video)
Milan është duke u mposhtur 0-2 nga Atalanta, pas pjesës së parë në “San Siro”, në sfidën e vlefshme për javën e 36-të në Serie A. Bergamaskët gjetën avantazhin që në minutën e 7-të, ku braziliani Ederson dërgoi topin në rrjetë me një goditje të fortë brenda zonës.
Në minutën e 30-të, ishte Davide Zappacosta i cili ndoqi aksionin deri në fund dhe dyfishoi shifrat, pas asistit të Nikola Krstovic. Në minutën e 34-të, Leao rrezikon të marrë karton të kuq për faullin e tij, por ia hedh me një të verdhë, por do të mungojë ndeshjen e ardhme ndaj Genoa-s.
Në minutën e 36-të, Leao i afrohet golit, por portieri i Atalantës, Marco Carnesecchi, bën një pritje të shkëlqyer. Pjesa e parë mbyllet 0-2 për Atalantën. Me këtë rezultat, Milan gjendet në vend të katërt me pikë të njëjta me Romën, por rrezikon shumë biletën për në Champions League.
