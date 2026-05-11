Tiranë 15°C · Pjesërisht vranët 11 May 2026
S&P 500 7,399 ▲0.84%
DOW 49,609 ▲0.02%
NASDAQ 26,247 ▲1.71%
NAFTA 97.95 ▲2.65%
ARI 4,697 ▼0.71%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1773 EUR/GBP 0.8644 EUR/CHF 0.9153 EUR/ALL 95.5205 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.3992 EUR/TRY 53.4313 EUR/JPY 184.44 EUR/CAD 1.6096 EUR/USD 1.1773 EUR/GBP 0.8644 EUR/CHF 0.9153 EUR/ALL 95.5205 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.3992 EUR/TRY 53.4313 EUR/JPY 184.44 EUR/CAD 1.6096
₿ CRYPTO
BTC $82,026 ▲ +1.58% ETH $2,368 ▲ +1.61% XRP $1.4710 ▲ +3.41% SOL $96.1800 ▲ +3.11%
S&P 500 7,399 ▲0.84 % DOW 49,609 ▲0.02 % NASDAQ 26,247 ▲1.71 % NAFTA 97.95 ▲2.65 % ARI 4,697 ▼0.71 % S&P 500 7,399 ▲0.84 % DOW 49,609 ▲0.02 % NASDAQ 26,247 ▲1.71 % NAFTA 97.95 ▲2.65 % ARI 4,697 ▼0.71 %
EUR/USD 1.1773 EUR/GBP 0.8644 EUR/CHF 0.9153 EUR/ALL 95.5205 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.3992 EUR/TRY 53.4313 EUR/JPY 184.44 EUR/CAD 1.6096 EUR/USD 1.1773 EUR/GBP 0.8644 EUR/CHF 0.9153 EUR/ALL 95.5205 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.3992 EUR/TRY 53.4313 EUR/JPY 184.44 EUR/CAD 1.6096
11 May 2026
Breaking
Katër ministri të reja pa buxhet, rrezikojnë të mbyllin mandatin pa bërë ndonjë punë Llapi e Ferizaj lëshojnë pikë të rëndësishme në luftën e mbijetesës Dua Lipa padit kompaninë e madhe teknologjike Samsung, zbardhet dokumenti me arsyen Vizitë historike! Trump mbërrin në Pekin të mërkurën, zbardhet axhenda e diskutimeve Si e sëmura burrin tim vetëm me disa fjalë? Një rrëfim për efektin nocebo
Menu
Seria A

Milan zgjohet vonë ndaj Atalantës, humbja e sotme mund t’i kushtojë Champions-in (video)

· 2 min lexim

Milan ka pësuar sonte ndoshta humbjen më të rëndë të këtij sezoni, duke u mposhtur 2-3 nga Atalanta në “San Siro”, në sfidën e vlefshme për javën e 36-të në Serie A. Bergamaskët gjetën avantazhin që në minutën e 7-të, ku braziliani Ederson dërgoi topin në rrjetë me një goditje të fortë brenda zonës.

Në minutën e 30-të, ishte Davide Zappacosta i cili ndoqi aksionin deri në fund dhe dyfishoi shifrat, pas asistit të Nikola Krstovic. Pjesa e parë mbyllet 0-2 për Atalantën.

Në fillim të pjesës së dytë, ishte Giacomo Raspadori i cili shënoi golin e tretë për bergamaskët në minutën e 51-të, pas asistit të Ederson. Golin e parë për kuqezinjtë e shënoi Strahinja Pavlovic, në minutën e 88-të. Mbrojtësi serb shënoi me kokë, pas krosimit të Samuele Ricci nga goditja e dënimit. Në minutat shtesë, Milan fiton një penallti pas faullit brenda në zonë nga Marten de Roon. Godet Christopher Nkunku, topi përfundon në rrjetë. Nuk ka më kohë për kuqezinjtë. Sfida mbyllet 2-3 për Atalantën.

Pas kësja humbjeje, Milan rrezikon shumë të mbetet jashtë Champions League. Kuqezinjtë renditen në vendin e 4-të me 57 pikë, njësoj sa Roma. Ndeshja e ardhshme do të jetë në transfertë ndaj Genoa.

SHIKOGOLAT

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu