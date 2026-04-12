EUR/USD 1.1717 EUR/GBP 0.8713 EUR/CHF 0.9249 EUR/ALL 95.8543 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.4128 EUR/TRY 52.3148 EUR/JPY 186.55 EUR/CAD 1.6205
S&P 500 6,817 ▼0.11 % DOW 47,917 ▼0.56 % NASDAQ 22,903 ▲0.35 % NAFTA 96.57 ▼1.33 % ARI 4,787 ▼0.64 % S&P 500 6,817 ▼0.11 % DOW 47,917 ▼0.56 % NASDAQ 22,903 ▲0.35 % NAFTA 96.57 ▼1.33 % ARI 4,787 ▼0.64 %
EUR/USD 1.1717 EUR/GBP 0.8713 EUR/CHF 0.9249 EUR/ALL 95.8543 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.4128 EUR/TRY 52.3148 EUR/JPY 186.55 EUR/CAD 1.6205 EUR/USD 1.1717 EUR/GBP 0.8713 EUR/CHF 0.9249 EUR/ALL 95.8543 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.4128 EUR/TRY 52.3148 EUR/JPY 186.55 EUR/CAD 1.6205
12 Apr 2026
Sporti

Milani fundoset në “San Siro”, mundet nga Udinese

Milani është në krizë serioze, duke rrezikuar tani një kualifikim në Ligën e Kampionëve që dukej i sigurt deri pak ditë më parë. Kuqezinjtë u goditën nga një humbje 3-0 përballë Udineses në San Siro në raundin e 32-të të Serie A.

Kjo ishte humbja e tretë për kuqezinjtë në katër ndeshjet e fundit, tani duke rrezikuar të kapen nga ata që i ndjekin në renditje.

Sfida u zhbllokua në minutën e 27-të nga një autogol i Bartesaghit,  ndërsa Ekkelenkamp 37’ dhe Atta 71’ kompletuan fitoren 3-0 të Udineses.

Me këtë sukses Udine ngjitet në 43 pikë, ndërsa Mlani mbetet në kuotën e 63 pikëve. Tani Como dhe Juventus mund ta ngushtojnë hendekun me kuqezinjtë, duke i përfshirë ata në garën për një vend në Ligën e Kampionëve.

