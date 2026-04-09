Macron kërkon respektim të plotë të armëpushimit pas sulmeve në Liban Djali i shahut të fundit kërkon ndryshim politik në Iran Nafta më e lirë i çon qytetarët e Shqipërisë në Maqedoninë e Veriut për karburant Funerali i gazetarit Mohammed Wishah në Gaza, rritet bilanci tragjik i gazetarëve të vrarë
Ekonomia

Nafta më e lirë i çon qytetarët e Shqipërisë në Maqedoninë e Veriut për karburant

· 2 min lexim

Çmimi i lartë i naftës në Shqipëri vijon të shkaktojë dyndje të shtetasve shqiptar drejt vendeve fqinje që e kanë shumë më lirë litrin e naftës.

Vizion Plus shkruan se në doganën e Bllatës që lidh Shqipërinë me Maqedoninë e Veriut çdo ditë krijohet radhë e gjatë për shkak të numrit të lartë të automjeteve që dalin në Maqedoninë e Veriut për të mbushur makinat e tyre me naftë.

Banorët e Dibrës dhe Bulqizës i drejtohen karburanteve të Maqedonisë së Veriut sa herë kanë nevojë për të furnizuar automjetet e tyre.

Përveç në Bllatë, ka radhë edhe në karburantet në Dibër të Madhe, ku shihen makina me targa të Shqipërisë.

Çmimi i një litri nafte në Maqedoninë e Veriut aktualisht shitet me 98 denarë, ose rreth 150 lekë ndërsa në Shqipëri me 220 lekë, 72 lekë më shtrenjtë.

Në Malin e Zi një litër naftë aktualisht shitet me 1.55 euro ose 148 lekë. Pra edhe qytetarët e Malit të Zi e marrin 74 lekë më lirë se shtetasit e Shqipërisë.

Në Kosovë litri i naftës është 1.80 euro, ose 172 lekë, pra 48 lekë më lirë se në Shqipëri.

