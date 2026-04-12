Napoli ndalet nga Parma, Conte: Ëndrra e titullit? Varet nga Interi
Trajneri i Napolit, Antonio Conte, foli pas barazimit 1-1 në Parma: “E dimë që duhet të arrijmë kuotën e Ligës së Kampionëve, është një pikë që na ndihmon në renditje. Nuk duhej ta kishim lejuar Parmën të merrte kryesimin sot. Ka një vijë të hollë midis atyre që fitojnë dhe atyre që nuk fitojnë. Por kam pak për t’u thënë djemve për sa i përket angazhimit dhe vendosmërisë. Përveç qasjes së tyre, kam pak për të kritikuar”.
“Ëndrra e titullit? Nuk është se është shuar, kemi gjashtë ndeshje të mbetura. Është një ëndërr e lidhur me atë se kush është përpara nesh. Dhe duke parë shifrat e Interit deri më tani, ishte sigurisht një ëndërr e guximshme për t’u ndjekur. Do të vazhdojmë të bëjmë atë që po bëjmë. Vijmë pas pesë fitoresh dhe sot barazuam”.
“Është zhgënjyese sepse mund të kishim marrë dy pikë të tjera për Ligën e Kampionëve dhe të përpiqeshim t’i afroheshim majës. Do të vazhdojmë në mënyrën më të mirë, kanë mbetur gjashtë ndeshje. E dimë se çfarë ka qenë ky kampionat, jemi krenarë për të dhe do të vazhdojmë në këtë rrugë”.
