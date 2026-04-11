11 Apr 2026
Bisedime paqeje Liban-Izrael në Uashington Delegacioni iranian mbërrin për negociatat e paqes me SHBA Trafiku në Ngushticën e Hormuzit mbetet i kufizuar, pavarësisht armëpushimit Trump: Sulme të reja kundër Iranit nëse nuk arrihet një marrëveshje
Kosova

Ndarja nga jeta e Eliot Engel/ Ambasada e Kosovës në SHBA, mesazh prekës: Një mik i vërtetë që na qëndroi pranë!

Eliot Engell

Ambasada e Kosovës në Washington ka reaguar për ndarjen nga jeta të Eliot Engel, duke e cilësuar atë si një nga mbështetësit më të mëdhenj të Kosovës në arenën ndërkombëtare.

Në një deklaratë zyrtare, ambasada shprehet “thellësisht e pikëlluar” për humbjen e ish-anëtarit të shquar të Kongresit amerikan, duke theksuar rolin e tij të rëndësishëm në momentet kyçe për vendin.

Postimi:

Jemi thellësisht të pikëlluar nga ndarja nga jeta e Eliot Engel.

Ai qëndroi pranë Kosovës jo vetëm si një anëtar i shquar i Kongresit, por si një mik i vërtetë që kujdesej për popullin dhe të ardhmen tonë. Zëri dhe mbështetja e tij erdhën në momentet kur ato kishin më shumë rëndësi dhe ata do të kujtohen gjithmonë.

I shprehim ngushëllimet tona të sinqerta familjes, miqve dhe të gjithë atyre që e njohën. Trashëgimia e tij do të kujtohet me respekt të thellë dhe mirënjohje të përjetshme.

