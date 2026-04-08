Tiranë 22°C · Kthjellët 08 April 2026
S&P 500 6,617 ▲0.08%
DOW 46,584 ▼0.18%
NASDAQ 22,018 ▲0.1%
NAFTA 93.73 ▼17.02%
ARI 4,813 ▲2.74%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1619 EUR/GBP 0.8725 EUR/CHF 0.9248 EUR/ALL 95.8456 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.3660 EUR/TRY 51.8303 EUR/JPY 185.10 EUR/CAD 1.6132
₿ CRYPTO
BTC $71,635 ▲ +4.74% ETH $2,247 ▲ +7.52% XRP $1.3763 ▲ +5.35% SOL $84.4600 ▲ +6.47%
08 Apr 2026
Ekonomia

Nënshkruhen marrëveshjet për projektin “Korpusi i Institucioneve të Pavarura”

· 2 min lexim

Korporata Shqiptare e Investimeve nënshkroi marrëveshje bashkëpunimi me partnerë publikë për realizimin e projektit strategjik “Korpusi i Institucioneve të Pavarura”, nismë që synon modernizimin e infrastrukturës administrative dhe rritjen e cilësisë së shërbimeve për qytetarët.

Gjatë ceremonisë së nënshkrimit, drejtoresha e Korporatës, Elira Kokona, theksoi se projekti përfaqëson hap të rëndësishëm drejt transformimit urban dhe institucional.

“Ky projekt synon jo vetëm lehtësimin e aksesit në shërbime për qytetarët, por edhe rigjallërimin e zonës, përmes transformimit të pronave publike të amortizuara në një kompleks administrativ bashkëkohor, me ndikim të dukshëm funksional dhe urban”, u shpreh Kokona.

Sipas saj, “Korpusi i Institucioneve të Pavarura” do të përqendrojë në një hapësirë të vetme disa prej institucioneve kryesore të pavarura në vend, duke krijuar sinergji në funksionim dhe duke përmirësuar ndjeshëm eficiencën e shërbimeve publike.

Në këtë kompleks do të përfshihen institucione si INSTAT, Avokati i Popullit, Autoriteti Konkurrencës, Komisioneri për Mbikqyrjen e Shërbimit Civil, Komisioni për Shërbimin Civil, Komisioni për Prokurimin Publik, si dhe Komisioneri për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale.

Ky projekt pritet të ndikojë pozitivisht jo vetëm në përmirësimin e kushteve të punës për administratën publike, por edhe në rritjen e transparencës dhe aksesit të qytetarëve në institucionet e pavarura.

“Korpusi i Institucioneve të Pavarura” konsiderohet si një nga investimet e rëndësishme në drejtim të konsolidimit të shtetit ligjor dhe forcimit të kapaciteteve institucionale, duke kontribuar njëkohësisht në zhvillimin urban të kryeqytetit.

