Nis festa e titullit në “Camp Nou”. Barcelona “spektakël” ndaj Real Madridit (video)
Barcelona e ka mbyllur në avantazh të dyfishtë 2-0 ndaj Real Madridit, në pjesën e parë në El Clasico-n e fundit për këtë sezon. Katalanasit gjetën avantazhin që në minutën e 9-të. Ishte Marcus Rashford që ekzekutoi një goditje dënimi në mënyrë perfekte, duke dërguar topin në rrjetën e Thibaut Courtois.
Në minutën e 18-të, Ferran Torres dyfishon shifrat, pas një topi në zonë dhe asistit fantastik me thembër të Dani Olmo. Në minutën e 38-të, Rashford i afrohet golit të dytë personal dhe të tretit për Barcelonën, por Thibaut Courtois bën një pritje fantastike.
Pjesa e parë mbyllet 2-0 për Barcelonën. Dominim total i katalanasve në lojë dhe rezultat. Kujtojmë se Barcelonës i duhet vetëm një pikë ëpr të siguruar zyrtarisht titullin kampion në La Liga për sezonin 2025/2026, që do të jetë i dyti rresht, pas atij të fituar vitin e kaluar.
