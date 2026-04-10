10 Apr 2026
Olen Cesari rikthehet me tre netë concert në Pallatin e Kongreseve

· 2 min lexim

Violinisti Olen Çesari rikthehet në Tiranë me një koncert unik në Pallatin e Kongreseve që do të zgjasë 3 netë. Ai do të performojë i shoqëruar nga Orkestra Simfonike e RTSH dhe artistë të tjerë.

Për tre net me radhë, skena e Pallatit të Kongreseve do të shndërrohet në një hapësirë magjike, ku virtuoziteti i violinës do të ndërthuret me ritmet moderne.

“Është koncerti më gjigand që kemi organizuar ndonjëherë në Shqipëri… kemi me vete dhe orkestrën e RTSH-së, janë 64 elementë. Është historia e muzikës shqiptare praktikisht në atë skenë,” tha ai.

Koncerti sjell në skenë një kast artistësh të njohur shqiptarë e ndërkombëtarë, të cilët premtojnë interpretime të veçanta përgjatë tre mbrëmjeve.

“Jam me shumë miq me vete. Janë nja 20 këngë, më të bukurat dhe më të famshmet e botës.”, vijoi artisti.

Përtej muzikës, artisti ndalet edhe tek sfidat e skenës shqiptare, duke theksuar mungesën e hapësirave për artistët.

“Ka shumë pak vende ku artistët mund të shprehen…Kjo është e vetmja sallë me 2000 veta. Nuk ka asnjë gjë tjetër. Dhe në momentin që kjo do të rikonstruktohet, nuk e di se ku do bëjmë evente, por këshilla, dëshira, ëndrra ime është që të kemi sa më shumë evente, sa më shumë teatro, sa më shumë vende ku artistët kenë mundësi të shkojnë. Për momentin është opera, është këtu edhe s’ka më.”, vërejti ai.

Tre netët e koncertit të Olen Cesarit dhe International Clandestin Orkestra pritet të kthehen në një festë të vërtetë muzikore.

