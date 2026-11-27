Papagu–Holargos: Këshilli Bashkiak thotë njëzëri «jo» Zonave të Pranimit të Koeficientit të Ndërtimit
Vendimi unanim pas propozimit të administratës bashkiake: planifikimi urbanistik rrezikon karakterin rezidencial dhe cilësinë e jetës së banorëve
Këshilli Bashkiak i Papagu–Holargos shprehu kundërshtimin e tij të plotë ndaj perspektivës së vendosjes së Zonave të Pranimit të Koeficientit të Ndërtimit (ZYS) brenda kufijve administrativë të bashkisë, duke miratuar njëzëri propozimin përkatës të administratës bashkiake, siç njofton gazeta greke Efsyn.
«Ky vendim përbën një qëndrim të qartë dhe të unifikuar përballë një planifikimi urbanistik që mund të sjellë ndryshime të rëndësishme në karakterin rezidencial, në fizionominë urbanistike dhe në cilësinë e jetës së banorëve», thuhet në njoftimin përkatës të bashkisë, ku theksohet se vendimi unanim, pas propozimit të administratës bashkiake, pasqyron bashkimin e të gjitha fraksioneve bashkiake.
Për këtë çështje, kryebashkiaku Ilias Apostolopoulos deklaroi: «Është veçanërisht e rëndësishme që të gjitha fraksionet bashkiake, pavarësisht qëndrimeve të tyre të veçanta, ranë dakord dhe votuan propozimin e administratës bashkiake. Kur bëhet fjalë për mbrojtjen e qytetit tonë dhe të cilësisë së jetës së banorëve, duhet të jemi të bashkuar. Mbrojtja e karakterit rezidencial të bashkisë sonë është përgjegjësi e të gjithëve ne ndaj banorëve të sotëm, por edhe ndaj brezave të ardhshëm, dhe dua t’i siguroj bashkëqytetarët e mi se nuk do të ndalemi te vendimi i Këshillit Bashkiak, por do të ndjekim nga afër çdo zhvillim».
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