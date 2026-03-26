Partia Demokratike e Kosovës: Nuk na është ofruar posti i Presidentit, pretendimet të pavërteta
Sekretarja e Përgjithshme e Partisë Demokratike të Kosovës, Vlora Çitaku përmes një postimi në “Facebook” ka reaguar lidhur me pretendimet se PDK-së i është ofruar posti i Presidentit.
Në reagim thuhet se pretendimet janë të pavërteta dhe spekulative. Ajo shtoi se PDK mbetet e hapur për bashkëpunim dhe e gatshme të ofrojë informacione të sakta.
“Lidhur me raportimet e fundit, sqarojmë se pretendimet se PDK-së i është ofruar posti i Presidentit janë të pavërteta dhe spekulative.
Sot, Partia Demokratike e Kosovës mbajti mbledhjen e Kryesisë dhe të Grupit Parlamentar, ku u vendos që në ditët në vijim të thirret Këshilli Drejtues për të diskutuar zhvillimet aktuale politike dhe për të përcaktuar hapat e mëtejshëm.
I bëjmë thirrje mediave që të mbështeten vetëm në informacionet zyrtare dhe të verifikuara. PDK mbetet e hapur për bashkëpunim dhe e gatshme të ofrojë informata të sakta dhe në kohë për çdo çështje me interes publik. Ju falënderojmë për mirëkuptimin dhe bashkëpunimin”, thuhet në reagim.
Komentet
Bëhu i pari që komenton!
Lini një Koment të Ri
Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.