S&P 500 6,477 ▼1.74%
DOW 45,960 ▼1.01%
NASDAQ 21,408 ▼2.38%
NAFTA 93.67 ▼0.86%
ARI 4,389 ▲0.29%
EUR/USD 1.1576 EUR/GBP 0.8652 EUR/CHF 0.9156 EUR/ALL 95.9514 EUR/MKD 61.6981 EUR/RSD 117.4670 EUR/TRY 51.3822 EUR/JPY 184.28 EUR/CAD 1.5973
Kosova

Partia Demokratike e Kosovës: Nuk na është ofruar posti i Presidentit, pretendimet të pavërteta

Sekretarja e Përgjithshme e Partisë Demokratike të Kosovës, Vlora Çitaku përmes një postimi në “Facebook” ka reaguar lidhur me pretendimet se PDK-së i është ofruar posti i Presidentit.

Në reagim thuhet se pretendimet janë të pavërteta dhe spekulative. Ajo shtoi se PDK mbetet e hapur për bashkëpunim dhe e gatshme të ofrojë informacione të sakta.

“Lidhur me raportimet e fundit, sqarojmë se pretendimet se PDK-së i është ofruar posti i Presidentit janë të pavërteta dhe spekulative.

Sot, Partia Demokratike e Kosovës mbajti mbledhjen e Kryesisë dhe të Grupit Parlamentar, ku u vendos që në ditët në vijim të thirret Këshilli Drejtues për të diskutuar zhvillimet aktuale politike dhe për të përcaktuar hapat e mëtejshëm.

I bëjmë thirrje mediave që të mbështeten vetëm në informacionet zyrtare dhe të verifikuara. PDK mbetet e hapur për bashkëpunim dhe e gatshme të ofrojë informata të sakta dhe në kohë për çdo çështje me interes publik. Ju falënderojmë për mirëkuptimin dhe bashkëpunimin”, thuhet në reagim.

