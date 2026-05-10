10 May 2026
S&P 500 7,399 ▲0.84%
DOW 49,609 ▲0.02%
NASDAQ 26,247 ▲1.71%
NAFTA 95.42 ▲0.64%
ARI 4,731 ▲0.42%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1773 EUR/GBP 0.8644 EUR/CHF 0.9153 EUR/ALL 95.5205 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.3992 EUR/TRY 53.4313 EUR/JPY 184.44 EUR/CAD 1.6096 EUR/USD 1.1773 EUR/GBP 0.8644 EUR/CHF 0.9153 EUR/ALL 95.5205 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.3992 EUR/TRY 53.4313 EUR/JPY 184.44 EUR/CAD 1.6096
₿ CRYPTO
BTC $80,948 ▲ +0.83% ETH $2,330 ▲ +1.08% XRP $1.4355 ▲ +1.34% SOL $94.0200 ▲ +1.1%
10 May 2026
Kërcënim me armë pas një zënke pranë një qendre tregtare në Shkup Fetoshi: Serbia mund të tentojë destabilizim dhe ndërhyrje në zgjedhjet e 7 qershorit “Pirati” nuk ndalet, Muriqi shënon golin e radhës në LaLiga Berisha akuzon Ramën për fshehjen e raportit të PE: Propaganda mbuloi kritikat e rënda të Bashkimit Evropian Flick merr lajmin e dhimbshëm pak para El Clasico-s, klubi i Real Madridit bën gjestin e bukur
Pas vendimit të GJL, 7 ish-zyrtarë duan lirim nga paraburgimi – Tv Klan

7 ish zyrtarë e ish punonjës policie, të arrestuar me kërkesë të SPAK, dorëzuan pranë Gjykatës së Posaccme, kërkesa për zëvendësimin e masës së sigurisë, pas vendimit unifikues të dhënë nga Gjykata e Lartë mbi “Arrestin në burg”.

Ndër argumentet për zbutjen e masës, është dhe arsyetimi i Kolegjeve të Bashkuara, që kërkojnë nga shkallët më të ulëta që heqja e lirisë të jetë opsioni i fundit, të shqyrtojnë masa e tjera më të buta dhe ngarkoi prokurorinë me barrën e provës për nevojën e “Arrestit në burg”.

Mes zyrtarëve që kërkon zbutje të masës së sigurisë është edhe ish ministri Ilir Beqaj, i cili bashkë më vendimin unifikues ka ofruar dhe 20 mijë euro garanci pasurore.

Po ashtu pas vendimit të Gykatës së Lartë, kërkesë për zëvendësim mase kanë dorëzuar edhe ish kreu i IKMT, Mariglen Qato, ish administratori i UBT, Edmond Tërthorja, apo edhe ish drejtori i Policisë së Lezhës, Henerigert Mitri.

Për këtë të fundit, Gjykata e Posaccme,  e rrëzoi kërkesën, duke argumentuar se praktika e Gjykatës së Lartë, që lidhet  me zëvendësimin e masave të sigurisë, nuk është ndryshuar dhe ajo kërkon që personi që vë në lëvizje gjykatën të sjell prova që kushtet kanë ndryshuar dhe ai mund të hetohet në një masë më të butë.

