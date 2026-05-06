☁️
Tiranë 14°C · Vranët 06 May 2026
S&P 500 7,365 ▲1.46%
DOW 49,911 ▲1.24%
NASDAQ 25,839 ▲2.02%
NAFTA 95.48 ▼6.64%
ARI 4,709 ▲3.07%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1705 EUR/GBP 0.8634 EUR/CHF 0.9160 EUR/ALL 95.8911 EUR/MKD 61.6965 EUR/RSD 117.4043 EUR/TRY 52.9473 EUR/JPY 184.54 EUR/CAD 1.5931 EUR/USD 1.1705 EUR/GBP 0.8634 EUR/CHF 0.9160 EUR/ALL 95.8911 EUR/MKD 61.6965 EUR/RSD 117.4043 EUR/TRY 52.9473 EUR/JPY 184.54 EUR/CAD 1.5931
₿ CRYPTO
BTC $81,650 ▲ +0.08% ETH $2,353 ▼ -1.22% XRP $1.4273 ▲ +0.91% SOL $89.5000 ▲ +3.33%
S&P 500 7,365 ▲1.46 % DOW 49,911 ▲1.24 % NASDAQ 25,839 ▲2.02 % NAFTA 95.48 ▼6.64 % ARI 4,709 ▲3.07 % S&P 500 7,365 ▲1.46 % DOW 49,911 ▲1.24 % NASDAQ 25,839 ▲2.02 % NAFTA 95.48 ▼6.64 % ARI 4,709 ▲3.07 %
EUR/USD 1.1705 EUR/GBP 0.8634 EUR/CHF 0.9160 EUR/ALL 95.8911 EUR/MKD 61.6965 EUR/RSD 117.4043 EUR/TRY 52.9473 EUR/JPY 184.54 EUR/CAD 1.5931 EUR/USD 1.1705 EUR/GBP 0.8634 EUR/CHF 0.9160 EUR/ALL 95.8911 EUR/MKD 61.6965 EUR/RSD 117.4043 EUR/TRY 52.9473 EUR/JPY 184.54 EUR/CAD 1.5931
06 May 2026
Breaking
Avioni gjigant Antonov An-124 “Ruslan” ka ateruar gjatë ditës në Prishtinë, pamje nga pista publikohen edhe në rrjete sociale Zogaj: Reforma e sistemit zgjedhor të diskutohet me maturi, të bëhet me referendum Shehi: Edi Rama mundet në zgjedhje, por jo me këta njerëz që ka PD Politologu, Afrim Krasniqi: Kriza politike në Kosovë, vetëm dëme sociale dhe ekonomike për qytetarët PSG me një këmbë drejt finales, vendos goli i Dembele për pjesën e parë (video)
Menu
Champions League

PSG me një këmbë drejt finales, vendos goli i Dembele për pjesën e parë (video)

· 2 min lexim

Pjesa e parë e gjysmëfinales së kthimit mes Bayern Munich dhe PSG-së është mbyllur 0-1 në favorin e parizienëve. Pas një kundëruslmi të shpejtë dhe asistit fantastik të Khvicha Kvaratskhelia, ishte pikërisht Ousmane Dembele i cili shtyu topin në portën e mbrojtur nga Manuel Neuer, pa vajtur minuta e 3-të.

Në minutën e 22-të, Bayern i afrohet golit të barazimit, por goditja e Luis Diaz përfundon sipër traversës. Në minutën e 27-të, Olise kishte një mundësi të mirë shënimi, por edhe goditja e francezit përfundon mbi traversë.

Në minutën e 31-të, bavarezët janë të kënaqur me arbitrin në dy raste. Së pari kërkojnë ndëshkimin me karton të verdhë për Nuno Mendes për prekje të topit me dorë. Në rast se do ndëshkohej, Mendes do largohej nga fusha sepse do të ishte kartoni i dytë i verdhë për të. Rasti tjetër, bavarezët pretendojnë për prekje të topit me dorë nga Joao Neves brenda zonës, arbitri vazhdon lojën normalisht. Në minutën e 34-të, Neuer bën një pritje fantastike pas goditjes me kokë të Joao Neves.

Në fund të pjesës së parë, Bayern kishte një mundësi të mirë me Jamal Musaiala, por pritja e Safonov ishte fantastike. Pjesa e parë mbyllet 0-1 për PSG-në.

SHIKOGOLIN

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu