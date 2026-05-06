PSG me një këmbë drejt finales, vendos goli i Dembele për pjesën e parë (video)
Pjesa e parë e gjysmëfinales së kthimit mes Bayern Munich dhe PSG-së është mbyllur 0-1 në favorin e parizienëve. Pas një kundëruslmi të shpejtë dhe asistit fantastik të Khvicha Kvaratskhelia, ishte pikërisht Ousmane Dembele i cili shtyu topin në portën e mbrojtur nga Manuel Neuer, pa vajtur minuta e 3-të.
Në minutën e 22-të, Bayern i afrohet golit të barazimit, por goditja e Luis Diaz përfundon sipër traversës. Në minutën e 27-të, Olise kishte një mundësi të mirë shënimi, por edhe goditja e francezit përfundon mbi traversë.
Në minutën e 31-të, bavarezët janë të kënaqur me arbitrin në dy raste. Së pari kërkojnë ndëshkimin me karton të verdhë për Nuno Mendes për prekje të topit me dorë. Në rast se do ndëshkohej, Mendes do largohej nga fusha sepse do të ishte kartoni i dytë i verdhë për të. Rasti tjetër, bavarezët pretendojnë për prekje të topit me dorë nga Joao Neves brenda zonës, arbitri vazhdon lojën normalisht. Në minutën e 34-të, Neuer bën një pritje fantastike pas goditjes me kokë të Joao Neves.
Në fund të pjesës së parë, Bayern kishte një mundësi të mirë me Jamal Musaiala, por pritja e Safonov ishte fantastike. Pjesa e parë mbyllet 0-1 për PSG-në.
