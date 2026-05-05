LDK vendos sot për formën e bashkëpunimit me Vjosa Osmanin, afati për koalicione mbyllet pas dy ditësh ​KQZ kufizon shpenzimet e subjekteve politike për fushatë, një euro për çdo votues Edi Rama: Shqipëria dënon sulmet e Iranit ndaj Emirateve të Bashkuara Arabe. Goditje ndaj paqes në rajon Rama dënon sulmet me raketa dhe dronë ndaj Emirateve: rrezik për paqen rajonale Rama nxit inovacionin: laboratorë smart në çdo shkollë dhe më shumë financim për startup-et
Politika

Rama dënon sulmet me raketa dhe dronë ndaj Emirateve: rrezik për paqen rajonale

Kryeministri Edi Rama reagoi me ashpërsi pas sulmeve të fundit me raketa dhe dronë ndaj Emirateve të Bashkuara Arabe, duke nënvizuar se këto sulme paraqesin një kërcënim të rëndë për paqen dhe stabilitetin në rajonin e Lindjes së Mesme.

Sipas TV Klan, në një postim në rrjetet sociale Rama i cilësoi këto veprime si të paprovokuara dhe të papranueshme, duke akuzuar Iranin si një «shtet terrorist» dhe duke kërkuar që ai të mbahet përgjegjës për përshkallëzimin e situatës. Ai shprehu solidaritet të plotë me udhëheqjen dhe popullin e Emirateve dhe paralajmëroi se sulmet dëmtojnë jo vetëm vendin e synuar, por edhe perspektivën për paqe në Gjirin Persik.

Kreu i qeverisë theksoi se aktet e tilla forcojnë izolimin e autorëve dhe rritin vendosmërinë e atyre që mbrojnë sovranitetin dhe sigurinë. Ai bëri thirrje për ndërmarrjen e masave që të shmangen përshkallëzime të mëtejshme dhe të sigurohet përgjegjësi për këto sulme.

Reagimi i Ramës dhe kërkesat për llogaridhënie ndaj agresionit janë pasqyruar në raportimet e medias, përfshirë vëzhgimet e fundit të TV Klan.

