Rrëfimi tronditës i Mario Jardelit: Mes alkoolit dhe kokainës, rrezikova jetën time
Në një intervistë për “La Gazzetta dello Sport”, ish-golashënuesi brazilian Mario Jardel rrëfeu rënien dramatike që i dha fund para kohe karrierës së tij, pas triumfeve me Porton dhe Sportingun e Lisbonës, si dhe fitimit të dy çmimeve “Këpuca e Artë” evropiane, duke zbuluar realitetin e ashpër që fshihej pas betejave të tij me varësinë nga alkooli dhe kokaina, si dhe përvojës së dështuar në Itali me Ankonën.
Pika kritike erdhi kur ai u la jashtë skuadrës së Brazilit për Kupën e Botës 2002, pavarësisht se kishte shënuar 55 gola në 42 ndeshje gjatë sezonit të mëparshëm – një përjashtim që shkaktoi një efekt domino shkatërrues, duke çuar në divorc, beteja ligjore për kujdestarinë e fëmijëve dhe depresion.
“Rashë në depresion dhe fillova të pija alkool në mënyrë të tepruar. Të luaja në Kupën e Botës ishte ëndrra e jetës sime,” pranoi ish-sulmuesi, duke treguar më pas se si, në verën e vitit 2003, ai iu drejtua drogës – në një kohë kur ishte shok skuadre me një Cristiano Ronaldo shumë të ri.
“Në verën e vitit 2003, provova kokainë. Isha me pushime dhe e dija se mund ta përdorja gjatë asaj periudhe, pasi nuk kishte kontrolle antidoping. Më pëlqeu; më bënte të ndihesha gjallë dhe jo i dëshpëruar. Një herë, qëndrova zgjuar për një javë të tërë. Më pas, mora një dozë të tepruar – për pak sa nuk vdiqa – dhe një mik që ishte me mua më shpëtoi jetën. Pikërisht atëherë preka fundin,” rrëfeu Jardel, të cilit më vonë e ndihmuan mbështetja psikiatrike dhe takimi me gruan e tij të dytë, Sandra (“ajo më ndihmoi të kuptoj kuptimin e jetës dhe sot jam i lumtur”).
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