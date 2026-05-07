07 May 2026
Opinion

Salianji dhe zgjedhjet vendore: mundësi për të sfiduar status quo-në

· 2 min lexim

Ervin Salianji duket se ka përparuar në përplasjen e brendshme me Sali Berishën, por një avantazh i tillë nuk mjafton për të konsoliduar një opozitë të re dhe të qëndrueshme. Përballja brenda radhëve të djathta ka treguar se ndryshimi i balancave nuk është automatikisht një garanci për sukses elektoral, veçanërisht në kushtet e një skene politike të fragmentuar.

Sipas javanews, Salianji ka sot më shumë mbështetës se Berisha dhe, duke marrë mësim nga humbjet e 2022-ës, po i shmanget konfliktit rreth vulës së partisë. Artikulli vë në dukje se në vitin 2023 Sali Berisha kandidonte në gjashtë bashki në zgjedhjet e pjesshme nën një koalicion me LSI-në, ku përdorimi i logos së LSI u konsiderua si një zgjidhje pragmatike. Ajo aleancë i dha rezultat në Shkodër, ndërsa në bashkitë e tjera përfitimet ishin të kufizuara; në shumë raste përparësia erdhi pikërisht përmes bashkëpunimit me LSI-në.

Zgjedhjet lokale paraqiten si një test i vështirë, por edhe si një mundësi për ndryshim epokal në opozitë. Në këtë kontekst, Salianji mund të përdorë procesin e përzgjedhjes së kandidatëve për të krijuar një garë më të hapur dhe të monitoruar me rregulla demokratike, duke sfiduar modelin e përqendruar të zgjedhjes së kryetarëve dhe duke synuar pjesëmarrjen reale qytetare. Një model i tillë, nëse zbatohet me seriozitet, mund t’i japë opozitës kredibilitet pa u bazuar tek ekspozimi veç televiziv.

Në fund, koha për të vepruar është e kufizuar: nëse aktorët e opozitës nuk shfrytëzojnë rastin për të prezantuar një model të ri kandidimi dhe për të bashkuar interesat në nivel vendor, riskojnë që status quo-ja të mbijetojë. javanews thekson se zgjedhjet lokale mund të jenë momenti vendimtar për ta transformuar skenën politike, por për këtë duhen vendim dhe koordinim të qartë.

