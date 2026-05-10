Politika

Salianji në Dibër: Me Berishën në krye, PD nuk fiton zgjedhje – Tv Klan

· 2 min lexim

Ish-deputeti demokrat Ervin Salianji po mban fjalim me mbështetësit e tij në Dibër.

Ai tha se Sali Berisha nuk mund ta sjellë më Partinë Demokratike në pushtet.

“Sot Partia Demokratike nuk fiton dot zgjedhjet, duke e pasur në krye Sali Berishën. Kjo është dëshmuar në shumë zgjedhje. Partia Demokratike ka nevojë për një transformim të madh. Vetëm të rinjtë mund të sjellin një ndryshim në PD. Kërkohet ndryshim si në qeverisje, ashtu edhe në opozitë. PD duhet të kthehet tek vlerat themeluese, që e kanë bërë partinë më të dashur për shqiptarët, që në vitet 1990. Me ne janë më të votuarit e qarqeve të vendit. Një lidership ka marrë peng PD-në”, tha ai.

Tha se Partia Demokratike nuk mund të jetë një frëngji, nga ku sulmohen ambasadorët.

“Nuk mund të kthehet Partia Demokratike në një frëngji, nga ku sulmohen ambasadorët, siç ndodhi sot, ku BE-ja reagoi më vete, që ambasadorët e BE-së reaguan më vete. Qëndrimi nuk ishte i Partisë Demokratike, por ishte qëndrimi i një njeriu që e ka uzurpuar dhe po e mban peng PD-në. Nuk fitohet duke sharë e mallkuar këdo, shqiptarët, ambasadorët, votuesit. Fitohet duke pasur partneritet. Vetëm duke u hapur dhe modernizuar, PD mund të fitojë”, u shpreh Salianji.

