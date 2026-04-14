EUR/USD 1.1735 EUR/GBP 0.8706 EUR/CHF 0.9226 EUR/ALL 95.6426 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.2768 EUR/TRY 52.4575 EUR/JPY 187.11 EUR/CAD 1.6202
BTC $74,737 ▲ +3.69% ETH $2,336 ▲ +5.05% XRP $1.3675 ▲ +2.19% SOL $84.9200 ▲ +2.06%
14 Apr 2026
Sardenja në Itali po përballet shpopullimin, autoritetet miratojnë projekt të ri prej 38 mln eurosh

Sardenja në Itali po përballet me një problem të vazhdueshëm shpopullimi, pasi gjatë viteve të fundit shumë banorë janë larguar nga fshatrat dhe zonat rurale drejt qyteteve më të mëdha ose jashtë vendit. Kjo ka bërë që një pjesë e madhe e shtëpive në ishull të mbeten të pabanuara dhe disa fshatra të humbasin gradualisht.

Për të ndalur këtë trend dhe për të rigjallëruar zonat e brendshme të ishullit, autoritetet rajonale kanë miratuar një projekt të ri zhvillimi me vlerë rreth 38 milionë euro. Ky fond do të shpërndahet në 15 fshatra të përzgjedhur, të cilët do të përfitojnë investime për përmirësimin e infrastrukturës, shërbimeve publike dhe promovimin e turizmit.

Fshatra të njohur si Bosa, Castelsardo, Carloforte, Oliena dhe La Maddalena janë pjesë e këtij projekti, i cili synon të kthejë vëmendjen drejt turizmit rural. Ideja është që ishulli të mos mbështetet vetëm në turizmin bregdetar, por të zhvillojë edhe fshatrat dhe zonat e brendshme gjatë gjithë vitit.

Autoritetet shpresojnë se ky plan do të ndihmojë në tërheqjen e banorëve të rinj, krijimin e vendeve të punës dhe gjallërimin e ekonomisë lokale. Në të njëjtën kohë, ai synon të ruajë kulturën dhe identitetin e fshatrave sardenjase, në një kohë kur shumë rajone në Evropë po përballen me rënien e popullsisë dhe braktisjen e zonave rurale.

