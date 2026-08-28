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Futbolli ne Kosove

Sermaxhaj pas debutimit me Ballkanin: Kjo fitore është produkt i futbollistëve

· 4 min lexim
Sermaxhaj pas debutimit me Ballkanin





August 2026
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August 28, 2026

Futbolli.info

Sermaxhaj pas debutimit me Ballkanin: Kjo fitore është produkt i futbollistëve




4 hours ago




futbolliinfo

Sami Sermaxhaj e ka nisur me fitore aventurën e tij në krye të Ballkanit, pasi skuadra nga Suhareka mposhti Drenicën 2:0 në kuadër të xhiros së tretë të Superligës së Kosovës.

Kjo ishte ndeshja e parë e Sermaxhajt në drejtimin e Ballkanit, ndërsa trajneri kosovar kishte pasur vetëm një seancë stërvitore me skuadrën para përballjes me Drenicën.

Pas ndeshjes, Sermaxhaj theksoi se merita për triumfin u takon kryesisht futbollistëve, duke shtuar se skuadra ka ende shumë hapësirë për përmirësim.

“Kjo fitore është produkt i futbollistëve, pasi unë kam vetëm një stërvitje me skuadrën. Faktikisht, kemi shumë gjëra për t’i bërë ndryshe dhe jam shumë i sigurt se me këtë grup lojtarësh do të performojmë edhe më mirë.”

Trajneri i Ballkanit pranoi se situata e skuadrës e kishte befasuar, ndërsa si faktor që ndikoi në ritmin e lojës përmendi edhe temperaturat e larta.

“Të them të drejtën, edhe unë u surprizova me situatën dhe me transformimin jo të shpejtë. Ndoshta faktor kanë qenë edhe temperaturat shumë të larta.”

Sermaxhaj foli edhe për mungesat në skuadër, duke theksuar se nuk dëshiron të arsyetohet me to, por pranoi se Ballkani kishte mungesa të shumta në këtë takim.

“Nuk e kam shumë për princip që të arsyetohem me mungesën e lojtarëve, por sot kishim shumë të tilla.”

Me këtë fitore, Sermaxhaj e nis në mënyrën më të mirë të mundshme detyrën e tij te Ballkani, ndërsa skuadra nga Suhareka synon të vazhdojë me rezultate pozitive në javët e ardhshme.


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