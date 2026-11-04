Të shtëna në Florida, një i plagosur! Neutralizohet autori i armatosur
Një person u plagos pas të shtënave me armë zjarri pak pas mesditës së të mërkurës në ndërtesën e Citibank në Tampa të Floridës.Sipas komunikimeve radiofonike nga Zyra e Sherifit të Qarkut Hillsborough (HCSO), një person u gjet i plagosur dhe i gjakosur. Sulmuesi thuhet se është neutralizuar dhe aktualisht nuk ka raportime për viktima.Sipas informacioneve fillestare, sulmi i armatosur konsiderohet i synuar dhe mund të përfshijë një furnizues të objekteve – jo punonjës të Citibank.“Ju lutemi shmangni zonën e Queens Palm Drive dhe Falkenburg Road deri në njoftim të mëtejshëm. Ne e vlerësojmë durimin dhe bashkëpunimin tuaj ndërsa ekipet punojnë në zonë”, thanë autoritetet.
BREAKING: Reports of an active shooter at a Citibank in Tampa, Florida. pic.twitter.com/47UAI4Gdm1
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