27 Mar 2026
Bota

Trump e konsideron kontrollin mbi naftën e Iranit si një opsion

· 2 min lexim

Presidenti i SHBA-së Donald Trump e ka përshkruar marrjen e kontrollit mbi naftën iraniane si një opsion.

Kur u pyet sot për këtë nga një gazetar gjatë një takimi të kabinetit në Shtëpinë e Bardhë, presidenti Trump tha se “nuk do të flisja për këtë, por është një opsion”.

SHBA sulmoi kohët e fundit zonat ushtarake iraniane në ishullin Kharg në Gji, i cili është i rëndësishëm për eksportet e naftës iraniane.

Të hënën e kaluar, për shkak të bisedimeve të vazhdueshme me Iranin, Trump urdhëroi që infrastruktura energjetike e vendit të mos sulmohej për pesë ditë.

Trump kritikoi edhe një herë anëtarët e NATO-s për mungesën e mbështetjes në luftën SHBA-Izrael kundër Iranit, duke paralajmëruar se kjo nuk do të harrohet kurrë.

“Vendet e NATO-s nuk kanë bërë absolutisht asgjë për të ndihmuar kombin e çmendur, tani të shkatërruar ushtarakisht, të Iranit”, shkroi Trump me shkronja kapitale në Truth Social.

Shtetet e Bashkuara “nuk kanë nevojë për asgjë nga NATO”, tha ai, por “nuk do ta harrojnë kurrë” këtë pikë shumë të rëndësishme në kohë”.

Trump nuk i informoi aleatët e NATO-s përpara se SHBA-të dhe Izraeli të nisnin sulmet ajrore ndaj Iranit në fund të shkurtit./ a.jor.

