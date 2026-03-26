EUR/USD 1.1576 EUR/GBP 0.8652 EUR/CHF 0.9156 EUR/ALL 95.9514 EUR/MKD 61.6981 EUR/RSD 117.4670 EUR/TRY 51.3822 EUR/JPY 184.28 EUR/CAD 1.5973
Ukraina godet rafinerinë e dytë më të madhe të naftës në Rusi

Ukraina ka shënjestruar rafinerinë e naftës ”Kirishi” pranë Shën Petërburgut, duke përdorur dronë luftarakë, si pjesë e një serie sulmesh në infrastrukturën e naftës së detit Baltik, thanë sot autoritetet.

Guvernatori rajonal, Aleksander Drozdenko shkroi në Telegram se kishte pasur dëme në një zonë industriale ”Kirishi”.

”Njëzet e një objekte ajrore armike u rrëzuan mbi zonë”, tha ai.

Telegram raportoi, duke cituar banorët vendas, se kishte zjarre në rafineri.

Sipas burimeve të industrisë, ”Kirishi” është rafineria e dytë më e madhe në Rusi dhe mund të përpunojë 20 milionë tonë naftë në vit./ a.jor.

