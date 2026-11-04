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04 Nën 2026
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Bota

Vala blu dhe goditja e fortë ndaj Trump, 5 mesazhet kryesore nga zgjedhjet në SHBA

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Demokratët kanë shënuar një fitore të thellë në zgjedhjet e mesmandatit në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, duke fituar gara të rëndësishme në disa shtete dhe duke siguruar shumicën në të dyja dhomat e Kongresit amerikan.

Rezultati përbën një goditje të fortë politike për presidentin Donald Trump, pasi votuesit amerikanë ndëshkuan kandidatët republikanë dhe shprehën pakënaqësi ndaj politikave të administratës së tij, veçanërisht për çështjet që lidhen me koston e jetesës.

Demokratët arritën fitore të papritura edhe në shtete tradicionalisht republikane, përfshirë Iowa, Kansas, Karolinën e Veriut, Karolinën e Jugut dhe Teksasin.

Ja pesë zhvillimet kryesore që karakterizuan zgjedhjet:

Vala blu, demokratët marrin kontrollin e Kongresit

Ajo që demokratët shpresonin të ishte një fitore e madhe elektorale, e njohur si “vala blu”, u kthye në realitet.

Partia Demokratike arriti të kthejë shtatë vende në Senat, më shumë se dy duzina vendesh në Dhomën e Përfaqësuesve dhe të zgjerojë numrin e guvernatorëve demokratë.

Sipas rezultateve të shpallura gjatë natës, demokratët siguruan shumicën në Senat dhe më pas edhe në Dhomën e Përfaqësuesve.

Kontrolli i të dyja dhomave u jep demokratëve mundësinë të kundërshtojnë dhe të bllokojnë një pjesë të agjendës politike të Trump.

Një nga fitoret më të rëndësishme ishte ajo e Abdul El-Sayed në Michigan, i cili mposhti republikanin Mike Rogers, pavarësisht fushatës së shoqëruar me sulme islamofobe ndaj tij.

Republikanët pësojnë humbje historike

Fitorja e demokratëve u shoqërua me rezultate të paprecedente për republikanët.

Për herë të parë në 94 vjet, një kandidat demokrat fitoi një vend në Senat në Kansas. Adam Hamilton mposhti republikanin Roger Marshall.

Në Karolinën e Jugut, demokratët fituan një vend në Senat për herë të parë pas afro 30 vitesh. Dr. Annie Andrews mundi Darline Graham, motrën e senatorit të ndjerë Lindsey Graham dhe një aleate të afërt të Trump.

Në Teksas, demokrati progresist James Talarico mposhti prokurorin e përgjithshëm konservator Ken Paxton, duke i dhënë fund dominimit 38-vjeçar të republikanëve në garat për këtë vend në Senat.

Edhe Iowa dhe Karolina e Veriut, të cilat nuk kishin zgjedhur senatorë demokratë që prej vitit 2008, kaluan në anën e demokratëve.

Trump tërhiqet nga pretendimet për ndikimin e tij në zgjedhje

Pas humbjeve të republikanëve, Donald Trump u përpoq të minimizonte përgjegjësinë e tij për rezultatin.

Për javë të tëra, presidenti kishte nxitur mbështetësit që të votonin sikur ai vetë të ishte kandidat në fletën e votimit, duke kërkuar mbështetje për republikanët.

Por pas publikimit të rezultateve, ai ndryshoi qëndrim dhe deklaroi se nuk kishte qenë kandidat.

“Nuk isha në fletën e votimit dhe, po të kisha qenë, do të kishim fituar me një rezultat dërrmues”, shkroi Trump në rrjetin e tij social Truth Social.

Në një prononcim për New York Times, ai pretendoi gjithashtu se mungesa e emrit të tij në fletën e votimit kishte ndikuar në pjesëmarrjen e votuesve republikanë.

Megjithatë, Trump deklaroi se ishte plotësisht i gatshëm të pranonte rezultatet e zgjedhjeve.

Demokratët tejkalojnë parashikimet e sondazheve

Rezultatet përfundimtare treguan se demokratët performuan më mirë sesa parashikonin sondazhet para zgjedhjeve.

Edhe pse shumica e sondazheve parashikonin një fitore të demokratëve në Dhomën e Përfaqësuesve dhe një garë të ngushtë për Senatin, ato nuk arritën të parashikonin përmasat e suksesit të tyre.

Në Kansas, për shembull, sondazhet para zgjedhjeve tregonin një epërsi të lehtë të Adam Hamilton ndaj republikanit Roger Marshall.

Megjithatë, disa analistë kishin paralajmëruar se rezultatet mund të ishin të pasakta, pasi votuesit demokratë kishin më shumë gjasa të merrnin pjesë në sondazhe sesa republikanët.

Kandidatët e mbështetur personalisht nga Trump pësojnë humbje

Një tjetër tregues i dobësimit të ndikimit politik të Trump ishte disfata e kandidatëve që kishin marrë mbështetjen e tij të drejtpërdrejtë.

Në Teksas, Ken Paxton humbi garën për Senat, pavarësisht mbështetjes së presidentit gjatë një fushate paraprake të tensionuar.

Në Karolinën e Jugut, Darline Graham nuk arriti të fitonte ndaj demokrates Annie Andrews, edhe pse Trump kishte zhvilluar një fushatë të fortë në mbështetje të saj.

Ndërkohë, në Karolinën e Veriut, kandidati republikan Michael Whatley, i përzgjedhur dhe mbështetur nga Trump, u mposht nga demokrati Roy Cooper.

Rezultatet tregojnë se mbështetja e presidentit nuk ishte më e mjaftueshme për të garantuar fitoren e kandidatëve republikanë në garat më të rëndësishme.

Zgjedhjet afatmesme të vitit 2026 shënojnë një ndryshim të rëndësishëm në balancat politike në SHBA. Fitorja e demokratëve në të dyja dhomat e Kongresit i jep opozitës një instrument të fuqishëm për të kontrolluar agjendën e presidentit dhe për të sfiduar politikat e Shtëpisë së Bardhë.

Për Trump, rezultati përbën një paralajmërim të fortë politik, ndërsa për demokratët një mundësi për të rikthyer ndikimin dhe për të konsoliduar mbështetjen përpara zgjedhjeve të ardhshme presidenciale.

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