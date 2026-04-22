VIDEO/ Inter “i çmendur” pret biletën për në finale, përmbysje e madhe në Kupën e Italisë
Inter është kualifikuar për në finalen e Kupës së Italisë. Zikaltërit triumfuan 3-2 ndaj Comos, në një ndeshje tipike për këtë skuadër, një sukses i arritur me përmbysje.
Ekipi i Fabregas shënoi dy herë me Baturina dhe Cunha, duke të dhënë përshtypjen se do jenë ata që do kualifikohen. Nuk ndodhi kështu, pasi Interi ktheu gjithçka në favorin e vet me dopietën e Calhanoglu dhe golin e Sucic.
Inter luan në finale ndaj fituesit të Lazio-Atalanta.
Komentet
Bëhu i pari që komenton!
Lini një Koment të Ri
Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.