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Kronika

Aksidenti në aksin Mbrostar–Levan, humb jetën në Spitalin e Traumës 19-vjeçari nga Fieri

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19-vjeçari nga Fieri, I.Sh, i cili mbeti i plagosur rëndë në aksidentin e ndodhur një ditë më parë në aksin Mbrostar–Levan, ka humbur jetën në Spitalin e Traumës në Tiranë.

I riu ishte duke udhëtuar me një automjet tip “Volkswagen”, kur drejtuesi humbi kontrollin e mjetit. Automjeti doli nga rruga dhe përfundoi në kanalin anësor.

Si pasojë e aksidentit, ai u plagos rëndë dhe fillimisht u transportua në Spitalin Rajonal të Fierit, ku iu nënshtrua ndërhyrjes kirurgjikale. Më pas, për shkak të gjendjes së rëndë, ai u dërgua në Spitalin e Traumës në Tiranë, por nuk mundi t’u mbijetojë plagëve të marra.

Në të njëjtin aksident mbetën të plagosur edhe dy persona të tjerë që udhëtonin në automjet.

Policia dhe ekspertët e kriminalistikës vijojnë hetimet për të përcaktuar rrethanat e aksidentit dhe shkakun e humbjes së kontrollit të automjetit.

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