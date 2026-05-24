Alkool, armë dhe… Si nata mes shokëve përfundoi me plagosjen e njërit prej tyre, detaje nga incidenti në Tiranë
Të tjera detaje janë mësuar lidhur me ngjarjen e rëndë që ndodhi pas mesnate mbrëmjen e kaluar, ku një 17-vjeçar u plagos me armë zjarri nga shoku i tij.
Gazetari i Klan News, Besar Bajraktaraj, raporton se katër të rinjtë e përfshirë në ngjarje ishin mbledhur mbrëmë në banesën e 19-vjeçarit me inicialet R. S.
Ata kishin qenë duke konsumuar alkool dhe, në një moment, 19-vjeçari ka marrë pistoletën për t’ua treguar shokëve dhe dyshohet se, pa e ditur që në të kishte fishekë, ia ka drejtuar në kokë shokut të tij 17-vjeçar.
Ky i fundit mori një plagë në kokë dhe ndodhet në Spitalin e Traumës në gjendje të rëndë. Sipas burimeve, 19-vjeçari së bashku me dy shokët e tjerë, përkatësisht 20 dhe 22 vjeç, të frikësuar e kanë nxjerrë shokun e tyre të plagosur në oborr, pasi shtëpia është private, dhe kanë njoftuar ambulancën.
Fillimisht ata kanë pohuar se kanë dëgjuar një të shtënë arme dhe shoku i tyre është plagosur në oborr. Por, teksa janë marrë sërish në pyetje, kanë treguar se ishin duke pirë alkool në banesë dhe ngjarja ka ndodhur aksidentalisht, teksa 19-vjeçari po u tregonte pistoletën.
