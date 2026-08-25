Apple Martin mban një fustan të bardhë që kujton stilin e nënës Gwyneth Paltrow
Gwyneth Paltrow është e njohur për estetikën e saj të thjeshtë dhe të rafinuar, nga fustani rozë me brekë të hollë që mbante në Oscars të vitit 1999, deri te koleksionet bazë të markës së saj të veshjeve. E bija e saj, Apple Martin, 22 vjeçe, duket se po ndjek jo vetëm rrugën drejt skenës së aktrimit dhe modelingut, por edhe preferencat e nënës në stil; të dielën ajo u shfaq në lagjen Brentwood të Los Anxhelosit e veshur me një fustan të bardhë klasik që pasqyron minimalizmin e sezonit.
Siç raporton Harper’s Bazaar, fustani ishte një minifustan në stil slip me skajë të punuar me dantellë me motive lule, fund me bel të ulët dhe shirita të valëzuar pëlhure. Trupi i fustanit kishte kupa të konturuara me qëndisje të hollë me motive gjethe dhe qepje transparente që formonin një diamant rreth belit, ndërsa brezat e shpatullave ishin të trashë, të ngjashëm me garter. Ajo e kombinoi veshjen me takë blloku në ngjyrë karamele, një çantë prej lëkure në nuancë të kuqe-të errët, një medalion argjendi dhe vathë unazë përkatës, ndërsa syzet e zeza Ray-Ban plotësuan pamjen.
Në fillim të këtij viti, Martin u bashkua me kastën e filmit të ri të Nancy Meyers, Paris Paramount, një projekt i planifikuar të dalë në dhjetor të vitit 2027 dhe që ka në rol aktorë si Penélope Cruz, Jude Law dhe Owen Wilson. Angazhimi në film vjen ndërsa ajo ndërton karrierën mes modelingut dhe projekteve të aktrimit.
Sipas Harper’s Bazaar, përzgjedhja e këtij fustani thekson vazhdimësinë e trendit minimalist që lidhet shpesh me imazhin publik të Paltrow dhe tregon se Apple po konsolidon një stil personal që reflekton ndikimet familjare pa humbur preokupimin me detajet e sofistikuara.
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