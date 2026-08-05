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Sporti

Edon Zhegrova, goli i parë bardhezi

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Një gol i shkëlqyer i Zhegrovës, i pari bardhezi, në mesin e pjesës së dytë i siguroi Juventusit fitoren 1-0 kundër Chelsea. Në Hong Kong, anësori i përfaqësueses së Kosovës shënoi golin e fitores nga një asist i Yildiz, paraqitja e tij e parë këtë verë.

Luciano Spalletti vendosi një formacion në të njëjtat linja si ai i parë në fitoret kundër Standard Liège dhe Nice. Një formacion 4-2-3-1 me shumë lëvizje në krahë, Cambiaso në mbështetje të sulmit dhe Locatelli-Douglas Luiz përpara mbrojtjes.

Në pjesën e dytë, trajneri eksperimentoi pak më shumë, duke nisur një sulm me tre lojtarë të përbërë nga Yildiz dhe lojtari i ndeshjes, Zhegrova, pas Davidit. Koomeiners gjithashtu mori minuta, ndërsa Gatti, Kelly dhe Celik mbetën në mbrojtje.

Të shtunën, më 8 gusht, përsëri në orën 13:00, Juventusi do të vazhdojë turneun në Perth të Australisë, me një tjetër miqësore kundër Interit, i cili barazoi 1-1 kundër Milanit.

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