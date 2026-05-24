S&P 500 7,473 ▲0.37%
DOW 50,580 ▲0.58%
NASDAQ 26,344 ▲0.19%
NAFTA 96.60 ▲0.26%
ARI 4,523 ▼0.42%
EUR/USD 1.1601 EUR/GBP 0.8642 EUR/CHF 0.9119 EUR/ALL 95.3544 EUR/MKD 61.6945 EUR/RSD 117.4217 EUR/TRY 53.0482 EUR/JPY 184.65 EUR/CAD 1.6016
BTC $77,259 ▲ +3.29% ETH $2,125 ▲ +4.58% XRP $1.3687 ▲ +3.35% SOL $86.4400 ▲ +4.98%
I vuri zjarrin tregut të fruta perimeve në Lushnje, arrestohet 48-vjeçari Zjarr në punishten e skafeve në Durrës, humb jetën nga asfiksia emigranti nga Bangladeshi I vuri pistoletën në kokë 17-vjeçarit pas konsumimit të alkoolit, detaje nga plagosja te Casa Italia Sulmi rus në kompleksin ku banonte në Kiev, ambasadori Filo: Ishte shumë i fuqishëm dhe i frikshëm! U përdorën raketa të Rama sulmon opozitën për negociatat: La kokrrën e namit me urrejtje dhe molotov, Shqipëria fitoi
Kronika

I vuri zjarrin tregut të fruta perimeve në Lushnje, arrestohet 48-vjeçari

Pesë ditë pas zjarrit që përfshiu tregun e fruta-perimeve në Lushnjë, policia ka vënë në pranga autorin e dyshuar.

I arrestuari është një 48 vjeçar me inicialet K. Ç., banues në Durrës, i shpallur më parë në kërkim pasi dyshohej për një tjetër vepër penale, atë të vjedhjes së një biçiklete.

“Nga hetimet e kryera dyshohet se ky shtetas, më datë 19.05.2026, gjatë orëve të para të mëngjesit, i ka vënë zjarrin tregut të fruta-perimeve në lagjen ‘Xhevdet Nepravishta’, në qytetin e Lushnjës, dhe më pas është larguar nga vendngjarja, duke u fshehur në qytetin e Durrësit.

Gjithashtu, dyshohet se është autor edhe i vjedhjes së një biçiklete në qytetin e Lushnjës, të cilën e ka përdorur për të lëvizur në qytet, dy ditë para ngjarjes së ndodhur. Biçikleta u gjet dhe u sekuestrua në cilësinë e provës materiale.”, thuhet në njoftimin e uniformave blu.

Nga këqyrja e pamjeve filmike rezulton se, së bashku me shtetasin K. Ç., shfaqet edhe një person tjetër, i cili, bazuar në hetimet e deritanishme, nuk rezulton të jetë i implikuar në zjarrvënie.

Ndërkohë vijojnë veprimet hetimore të thelluara për dokumentimin e plotë ligjor të ngjarjes, si dhe për identifikimin e personave të tjerë që mund të kenë lidhje me këtë rast.

Sjellim ndërmend se tregu i fruta perimeve në Lushnjë i ndërtuar 3 vite më parë u përfshi nga flakët në orët e mëngjesit të së martës, duke shkaktuar dëme të konsiderueshme materiale. Ngjarja u konsiderua si e qëllimtë nga policia.

