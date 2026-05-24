I vuri zjarrin tregut të fruta perimeve në Lushnje, arrestohet 48-vjeçari
Pesë ditë pas zjarrit që përfshiu tregun e fruta-perimeve në Lushnjë, policia ka vënë në pranga autorin e dyshuar.
I arrestuari është një 48 vjeçar me inicialet K. Ç., banues në Durrës, i shpallur më parë në kërkim pasi dyshohej për një tjetër vepër penale, atë të vjedhjes së një biçiklete.
“Nga hetimet e kryera dyshohet se ky shtetas, më datë 19.05.2026, gjatë orëve të para të mëngjesit, i ka vënë zjarrin tregut të fruta-perimeve në lagjen ‘Xhevdet Nepravishta’, në qytetin e Lushnjës, dhe më pas është larguar nga vendngjarja, duke u fshehur në qytetin e Durrësit.
Gjithashtu, dyshohet se është autor edhe i vjedhjes së një biçiklete në qytetin e Lushnjës, të cilën e ka përdorur për të lëvizur në qytet, dy ditë para ngjarjes së ndodhur. Biçikleta u gjet dhe u sekuestrua në cilësinë e provës materiale.”, thuhet në njoftimin e uniformave blu.
Nga këqyrja e pamjeve filmike rezulton se, së bashku me shtetasin K. Ç., shfaqet edhe një person tjetër, i cili, bazuar në hetimet e deritanishme, nuk rezulton të jetë i implikuar në zjarrvënie.
Ndërkohë vijojnë veprimet hetimore të thelluara për dokumentimin e plotë ligjor të ngjarjes, si dhe për identifikimin e personave të tjerë që mund të kenë lidhje me këtë rast.
Sjellim ndërmend se tregu i fruta perimeve në Lushnjë i ndërtuar 3 vite më parë u përfshi nga flakët në orët e mëngjesit të së martës, duke shkaktuar dëme të konsiderueshme materiale. Ngjarja u konsiderua si e qëllimtë nga policia.
Komentet
Bëhu i pari që komenton!
Lini një Koment të Ri
Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.