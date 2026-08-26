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Maqedonia

KSHZ: Për zgjedhjen e kryetarit të Komunës së Bërvenicës janë siguruar 21.100.000 denarë

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Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve (KSHZ), në seancën e sotme të 14-të, njëzëri miratoi vendimet dhe udhëzimet për zhvillimin e zgjedhjeve të parakohshme për kryetar të Komunës së Bërvenicës, të cilat do të mbahen më 18 tetor.

Kryetari i KSHZ-së, Bojan Mariçiq, informoi se për organizimin dhe zhvillimin e zgjedhjeve është paraparë një plan financiar në vlerë totale prej 21,1 milionë denarësh. Siç theksoi ai, mjetet janë miratuar dje nga Qeveria.

Nga shuma totale, 3 milionë denarë janë paraparë për reklamim politik të paguar në media, ndërsa pjesa tjetër e mjeteve do të përdoret për të gjitha shpenzimet e tjera që lidhen me zhvillimin e procesit zgjedhor.

„Vetëm për hir të informimit të opinionit publik, dëshiroj të ndaj shumën totale të planit financiar për mbulimin e të gjitha shpenzimeve lidhur me organizimin dhe zhvillimin e zgjedhjeve për kryetar të Komunës së Bërvenicës më 18 tetor, e cila arrin në 21.100.000 denarë. Kjo shumë u miratua dje nga Qeveria në seancën e saj si listë e shpenzimeve. Nga kjo shumë, 3.000.000 denarë janë paraparë për reklamim politik të paguar në media, ndërsa të gjitha shpenzimet e tjera për zhvillimin e plotë dhe të rregullt të zgjedhjeve në Bërvenicë do të mbulohen me këtë plan financiar“, tha Mariçiq.

Në seancë u miratua edhe vendimi për ndryshimin e Planit Vjetor të KSHZ-së, me të cilin parashihet futja e një programi të ri buxhetor – Programi 21, i dedikuar ekskluzivisht për zhvillimin e aktiviteteve zgjedhore.

Anëtari i KSHZ-së, Angellço Ristov, sqaroi se KSHZ-ja është e obliguar ta ndryshojë Planin Vjetor duke futur programin e ri buxhetor, në kuadër të të cilit janë paraparë prokurimet minimale të nevojshme për organizimin dhe zhvillimin e procesit zgjedhor në Bërvenicë.

Anëtarët e KSHZ-së njëzëri miratuan edhe Propozim-vendimin për përcaktimin e shpenzimeve për zhvillimin e aktiviteteve zgjedhore në shumat reale të realizuara, si dhe Propozim-vendimin për ndarjen e mjeteve për Komisionin Komunal të Zgjedhjeve në Bërvenicë për zhvillimin e aktiviteteve zgjedhore.

„Me këtë vendim i mundësojmë Komisionit Komunal të Zgjedhjeve që të mbulojë një pjesë të shpenzimeve të tij për zhvillimin e zgjedhjeve“, tha Mariçiq.

Me vendimet e KSHZ-së do të ndahen edhe mjete avans për njësinë rajonale të KSHZ-së në Tetovë, do të angazhohen inxhinierë të IT-së për zhvillimin e zgjedhjeve, ndërsa anëtarët e Komisionit Komunal të Zgjedhjeve në Bërvenicë do t’i nënshtrohen edhe një trajnimi të detyrueshëm për mënyrën e zhvillimit të zgjedhjeve më 18 tetor.

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