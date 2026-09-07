Mbappé kalon në sulm: Kam bërë historinë dhe meritoj “Topin e Artë”, jam lojtari më i famshëm dhe luaj për klubin më të famshëm!
Champion League 2026-2027 ka nisur disa orë përpara startit të takimit të parë pasi në Madrid konferenca për shtyp e Kylian Mbappé në vigjilje të Real Madrid–Inter ka qenë një spektakël më vete.
Sulmuesi francez tha se kishte shanse të mëdha për të fituar “Topin Artë” këtë sezon për shkak të nivelit që kishte treguar me Francën gjatë Kupës së Botës.
Një tjetër argument i prekur në konferencën për shtyp ishte edhe mungesa e kontributit që Mbappé dhe Vinicius japin në fazën mbrojtëse. “Mendoni se vetëm unë dhe Vinicius duhet që të përmirësohemi në këtë drejtim”, u përgjigj Mbappé.
Më pas gazetarët i thanë se duhet që të ndiqte shembullin e Raphinha-s dhe Dembele dhe në këmbim morën përgjigjen: “Atëherë ju po më thoni se ata bëjnë një punë më të mirë në fazën mbrojtëse me ekipet e tyre, por unë mund të përgjigjem duke bërë naivin dhe duke ju thënë se ata nuk shënojnë sa unë”.
Më pas ai u pyet se çfarë mendimin kishte për ata që mendonin se ai dhe Vinicius nuk mund të luajnë bashkë në një ekip. “Unë nuk mund të kontrolloj atë çfarë thonë të tjerët. Është thjesht një opinion mes miliona të tjerëve”, u përgjigj sulmuesi. A.V.
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