EUR/USD 1.1601 EUR/GBP 0.8642 EUR/CHF 0.9119 EUR/ALL 95.3544 EUR/MKD 61.6945 EUR/RSD 117.4217 EUR/TRY 53.0482 EUR/JPY 184.65 EUR/CAD 1.6016
Menduh Thaçi rizgjidhet kryetar i PDSH-së
Maqedonia

Menduh Thaçi rizgjidhet kryetar i PDSH-së

Partia Demokratike Shqiptare ka mbajtur sot Kongresin e IX-të, në të cilin Menduh Thaçi është rizgjedhur kryetar i partisë.

Në Kongres janë zgjedhur edhe anëtarët e Kuvendit Qendror, ndërsa është miratuar edhe një rezolutë politike përmes së cilës riafirmohen qëndrimet e partisë lidhur me barazinë, përfaqësimin dhe interesat e shqiptarëve në Maqedoninë e Veriut.

Nga PDSH thonë se partia do të vazhdojë angazhimin politik dhe organizativ edhe në periudhën e ardhshme

Njoftimi i plotë i PDSH-së:

Sot, në një atmosferë demokratike dhe me përgjegjësi të lartë politike, u mbajt Kongresi IX i Partisë Demokratike Shqiptare, ku me besimin e delegatëve z.Menduh Thaçi u zgjodh Kryetar i Partisë Demokratike Shqiptare, theksohet në komunikatën e PDSH-së.Kongresi zgjodhi edhe anëtarët e Kuvendit Qendror, duke forcuar unitetin, organizimin dhe vazhdimësinë politike të partisë.Në kuadër të Kongresit të IX të PDSH-së, u miratua edhe Rezoluta politike, e cila riafirmon angazhimin për barazi të plotë️, përfaqësim autentik, demokraci dhe mbrojtjen e interesave kombëtare të shqiptarëve në Maqedoninë e Veriut.Partia Demokratike Shqiptare mbetet e vendosur në rrugën e saj për përfaqësim dinjitoz, transparencë dhe angazhim të vazhdueshëm politik️.

