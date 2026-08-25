Musiala rikthehet në fushë më 5 shtator
Stafi i mjekëve të Bayern-it ka planifikuar rikthimin e Jamal Musiala-s në fushat e lojës. Sipas medieve gjermane fantazisti i klubit bavarez do të rikthehet në fushë më pesë shtator në ndeshjes që FC Bayern do të luajë me FC Schalke 04.
Sipas informacioneve të fundit mjekët e Bayern-it kanë ndërhyrë në dozat e barnave që merr Musisla për të kuruar një formë të lehtë epilepsie.
Numri dhjetë humbi ndjenjat në dy takimet miqësore të Bayern-it për shkak se mjekët kishin ndryshuar llojin e barnave, me të cilat po i trajtojnë sëmundjen. Prej pak ditësh kanë ndryshuar dozat dhe duhet që të presin 10-14 ditë që ky reduktim të ketë efektin e pritur pra për të reduktuar në maksimum episodet që ndodhen në ndeshjet e fundit. A.V.
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