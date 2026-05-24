Pastrimi i shtatores së Nënë Terezës në Qafë Thanë, apel për mirëmbajtje periodike
Lagëshëtira dhe faktorë të tjerë atmosferikë kishin shkaktuar dëmtimin e shtatores së Nënë Terezës e vendosur në Qafë Thanë. Pas një pune disa ditore është finalizuar një ndërhyrje e specializuar për rikthimin e shkëlqimit të veprës monumentale nga skulptori Vladimir Llakaj. Ai thotë se dëmtimet ishin shkaktuar nga lagështira, pluhuri dhe mungesa e mirëmbajtjes mbrojtëse ndër vite.
“Duke qenë se është një figurë e jashtëzakonshme, është Nënë Tereza, nder i kombit dhe i botës, me thirrjen e kryetarit të Bashkisë së Pogradecit më kërkuan nëse mund t’i ndihmoja ta pastronim. Duke qenë se pozicioni i saj dhe linja e saj skulpturore është pak e vështirë, pasi ka bazë shumë të ngushtë poshtë dhe është e gjerë lart, donte një ngritje shumë të mirë skelash për ta parë më mirë, por ne sërish arritëm e realizuam, e pastruam e tonuam. Për disa vite ka për të qenë në rregull”, tha Vladimir Llakaj, skulptor.
Sipas skulptorit Llakaj përbërja e aliazhit të bronzit ndikon drejtpërdrejt në dëmtimin e sipërfaqes së shtatoreve. Ai thekson se mungesa e shtresës mbrojtëse me dyll blete kishte krijuar njolla dhe humbje të uniformitetit.
Një vit më parë ai ka restauruar edhe shtatoret e Lasgush Poradecit dhe Mitrush Kutelit, të cilat kishin pësuar ndotje nga pluhuri dhe lagështira pranë liqenit.
“Ato kanë pasur një punim më të mirë dhe më me kujdes, sepse duke qenë edhe punë më të vogla në krahasim me shtatoren e Nënë Terezës, ka qenë më e lehtë për t’i pastruar. Kishin marrë më shumë pluhur, duket nga era e Saharasë dhe lagështira e liqenit, që krijon një ngjeshje të pluhurit dhe korozion në bronz. Shtatoret e kanë të domosdoshme që njëherë në dy ose tre vite të pastrohen dhe të mirëmbahen”, shtoi Vladimir Llakaj Ndërhyrja po kryhet edhe në disa buste heronjsh të luftës së dytë botërore dhe synon jo vetëm rikthimin estetik të monumenteve simbol të qytetit, por edhe ruajtjen afatgjatë të tyre nga dëmtimet e kohës
Komentet
Bëhu i pari që komenton!
Lini një Koment të Ri
Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.