EUR/USD 1.1601 EUR/GBP 0.8642 EUR/CHF 0.9119 EUR/ALL 95.3544 EUR/MKD 61.6945 EUR/RSD 117.4217 EUR/TRY 53.0482 EUR/JPY 184.65 EUR/CAD 1.6016
BTC $77,278 ▲ +3.27% ETH $2,126 ▲ +4.6% XRP $1.3690 ▲ +3.27% SOL $86.4700 ▲ +4.95%
I vuri zjarrin tregut të fruta perimeve në Lushnje, arrestohet 48-vjeçari Zjarr në punishten e skafeve në Durrës, humb jetën nga asfiksia emigranti nga Bangladeshi I vuri pistoletën në kokë 17-vjeçarit pas konsumimit të alkoolit, detaje nga plagosja te Casa Italia Sulmi rus në kompleksin ku banonte në Kiev, ambasadori Filo: Ishte shumë i fuqishëm dhe i frikshëm! U përdorën raketa të Rama sulmon opozitën për negociatat: La kokrrën e namit me urrejtje dhe molotov, Shqipëria fitoi
Kronika

Pastrimi i shtatores së Nënë Terezës në Qafë Thanë, apel për mirëmbajtje periodike

· 2 min lexim

Lagëshëtira dhe faktorë të tjerë atmosferikë kishin shkaktuar dëmtimin e shtatores së Nënë Terezës e vendosur në Qafë Thanë. Pas një pune disa ditore është finalizuar një ndërhyrje e specializuar për rikthimin e shkëlqimit të veprës monumentale nga skulptori Vladimir Llakaj. Ai thotë se dëmtimet ishin shkaktuar nga lagështira, pluhuri dhe mungesa e mirëmbajtjes mbrojtëse ndër vite.

“Duke qenë se është një figurë e jashtëzakonshme, është Nënë Tereza, nder i kombit dhe i botës, me thirrjen e kryetarit të Bashkisë së Pogradecit më kërkuan nëse mund t’i ndihmoja ta pastronim. Duke qenë se pozicioni i saj dhe linja e saj skulpturore është pak e vështirë, pasi ka bazë shumë të ngushtë poshtë dhe është e gjerë lart, donte një ngritje shumë të mirë skelash për ta parë më mirë, por ne sërish arritëm e realizuam, e pastruam e tonuam. Për disa vite ka për të qenë në rregull”, tha Vladimir Llakaj, skulptor.

Sipas skulptorit Llakaj përbërja e aliazhit të bronzit ndikon drejtpërdrejt në dëmtimin e sipërfaqes së shtatoreve. Ai thekson se mungesa e shtresës mbrojtëse me dyll blete kishte krijuar njolla dhe humbje të uniformitetit.

Një vit më parë ai ka restauruar edhe shtatoret e Lasgush Poradecit dhe Mitrush Kutelit, të cilat kishin pësuar ndotje nga pluhuri dhe lagështira pranë liqenit.

“Ato kanë pasur një punim më të mirë dhe më me kujdes, sepse duke qenë edhe punë më të vogla në krahasim me shtatoren e Nënë Terezës, ka qenë më e lehtë për t’i pastruar. Kishin marrë më shumë pluhur, duket nga era e Saharasë dhe lagështira e liqenit, që krijon një ngjeshje të pluhurit dhe korozion në bronz. Shtatoret e kanë të domosdoshme që njëherë në dy ose tre vite të pastrohen dhe të mirëmbahen”, shtoi Vladimir Llakaj Ndërhyrja po kryhet edhe në disa buste heronjsh të luftës së dytë botërore dhe synon jo vetëm rikthimin estetik të monumenteve simbol të qytetit, por edhe ruajtjen afatgjatë të tyre nga dëmtimet e kohës

