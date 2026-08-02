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Kronika

Përfshihet nga flakët një apartament në Vlorë (VIDEO)

· 1 min lexim

Një apartament është përfshirë nga flakët në katin e tretë të një pallati, në rrugën Transballkanike. Menjëherë pas marrjes së njoftimit, në vendngjarje kanë mbërritur disa mjete dhe forca të shumta të shërbimit zjarrfikës, të cilat kanë ndërhyrë me shpejtësi për të vënë situatën nën kontroll dhe për të shuar flakët.

Falë reagimit të shpejtë të zjarrfikësve, është bërë e mundur izolimi i zjarrit, duke shmangur përhapjen e tij në apartamentet përreth. Fatmirësisht, nga ngjarja nuk raportohet për persona të lënduar, ndërsa janë shkaktuar vetëm dëme materiale brenda banesës së përfshirë nga zjarri.

Shkaqet e rënies së zjarrit mbeten ende të paqarta, ndërsa pritet që grupi hetimor dhe specialistët përkatës të përcaktojnë rrethanat që çuan në shpërthimin e flakëve.

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