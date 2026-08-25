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Bota

SHBA izolojnë Iranin! “Bbreshëri” sanksionesh ndaj arit, teknologjisë dhe aviacionit

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Shtetet e Bashkuara i dhanë jetë ofensivës më të madhe ekonomike të ndërmarrë ndonjëherë kundër Iranit, për ta izoluar vendin e Lindjes së Mesme ka pjesa tjetër e botës.

Sekretari i Thesarit, Scott Bessent tha se ofensiva ka si objektiv ndërprerjen e të gjitha lidhjeve financiare të regjimit dhe “mbytjen” ekonomike të tij.

Rrjedhimisht, në shënjestër të Bessent nuk është vetëm Irani, por edhe të gjithë ata që në njëfarë mënyre e ndihmojnë, përfshirë Rusinë dhe Kinën.

Ndërsa vala e dytë e sanksioneve përfshin pesë sektorë të rëndësishëm: asetet digjitale, ato teknologjike, arin, aviacionin dhe transportet detare.

“Do t’i japim fund aksesit tek sistemi i dollarit për ata që pastrojnë paratë iraniane, apo që e ndihmojnë atë. Mos e vini në dyshim vendosmërinë tonë”, theksoi Bessent.

Ai shtoi më tej se është kohë që liderët botërorë të marrin një vendim.

“Ata duhet të zgjedhin, Amerikën, ose Iranin”, tha sekretari i Thesarit.

Por ndërkaq, Irani u përgjigj duke u shprehur besimplotë se mund t’u bëjë balë sanksioneve amerikane. Ministri i Ekonomisë tha se Teherani ishte tërësisht i përgatitur dhe u shpreh i bindur se lëvizja do të shënojë një tjetër humbje për Uashingtonin.

Ministri nënvizoi se as Kina dhe as Rusia nuk i kanë pranuar masat amerikane dhe parashikon që edhe vende të tjera të bëjnë të njëjtën gjë. “Gjithashtu, kemi mjetet tona dhe e dimë se si ta luajmë lojën”, shtoi ai.

Ndërkohë, duke reaguar ndaj njoftimit amerikan, qeveria kineze u shpreh tërësisht kundër atyre që i quajti “sanksione të njëanshme të paligjshme”.

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