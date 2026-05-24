Shpërthim me lëndë plasëse në Kamëz, dëmtohet një kantier ndërtimi
Një shpërthim me lëndë plasëse është regjistruar në orët e para të mëngjesit në Kamëz, duke shkaktuar vetëm dëme të vogla materiale në një kantier ndërtimi.
Sipas policisë, ngjarja ka ndodhur rreth orës 03:40 në bulevardin “Nënë Tereza”, në pjesën e jashtme të rrethimit të kantierit, ku dyshohet se është vendosur një sasi e vogël eksplozivi.
Fatmirësisht, nga shpërthimi nuk raportohet për persona të lënduar, por vetëm dëmtime të lehta në objekt.
Menjëherë pas ngjarjes, në vendin e shpërthimit kanë mbërritur shërbimet e policisë dhe grupi hetimor, të cilët po punojnë për identifikimin dhe kapjen e autorit apo autorëve, si dhe për sqarimin e plotë të rrethanave të rastit.
