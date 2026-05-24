Shpërthim me tritol pranë kantierit në Kamëz
Një shpërthim ka ndodhur në orët e para të mëngjesit të kësaj të diele në Kamëz. Policia e Tiranës ka bërë me dije se ngjarja ka ndodhur rreth orës 03:40, në bulevardin “Nënë Tereza”, ku në pjesën e jashtme të rrethimit të një kantieri ndërtimi ka shpërthyer një sasi e vogël e dyshuar lënde plasëse.
Fatmirësisht nga ky incident nuk ka asnjë të lënduar, por janë shkaktuar vetëm dëme të vogla materiale.
Në vendngjarje kanë shkuar shërbimet e Policisë dhe grupi hetimor, të cilët po punojnë për identifikimin dhe kapjen e autorit/ëve dhe dokumentimin e plotë të rastit.
