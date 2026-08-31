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Shtatë zjarre aktive, për 24 orë janë regjistruar gjithsej 24

· 1 min lexim

Në 24 orët e fundit, gjithsej 24 zjarre janë regjistruar në ambiente të hapura në territorin e vendit, nga të cilat shtatë janë ende aktive, një është nën kontroll dhe 16 janë shuar plotësisht, informon Qendra për Menaxhim me Kriza.

Që nga ora 7:30 e mëngjesit, zjarret aktive janë midis fshatrave Bella Crkva dhe Podmoçani në Komunën e Resnjës, ku digjen pyje me pisha dhe bimësi të ulët, si dhe në segmentin midis Kopanicës dhe Radushës në Komunën e Sarajit.

Zjarret janë aktive edhe mbi fshatin Paligrad në Komunën e Zelenikovës, mbi fshatin Nezhilovë, në lokalitetin Svatovi në Komunën e Çashkës, pranë fshatit Urviç në Komunën e Bogovinës, pranë fshatit Gradec në Komunën e Vrapçishtit dhe pranë fshatit Dragov Dol në Komunën e Makedonski Brod.

Zjarri që u përhap nga zona e fshatit Tërnovë në Komunën e Gostivarit drejt fshatrave Bitovë, Zagrad dhe Strajane në Komunën e Makedonski Brod është vënë nën kontroll.

Ndërkohë, zjarrfikësit shuan edhe 16 zjarre të tjera në sipërfaqe të hapura në disa komuna në të gjithë vendin.

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