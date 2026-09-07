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07 Sep 2026
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Maqedonia

Shtyhet seanca për rastin “Lotaria e Maqedonisë”, kërkohet që aktakuza të përkthehet në shqip

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Është shtyrë seanca gjyqësore për rastin e “Lotaria s Maqedonisë”, pasi i akuzuari Bashkim Avdiu ka kërkuar që aktakuza t’i përkthehet edhe në gjuhën shqipe.

Në Gjykatën Penale, lidhur me rastin u paraqit edhe ish-zëvendëskryeministri Artan Grubi, i cili para gjykatës deklaroi se nuk ndihet fajtor për akuzat që lidhen me rastin e Lotarisë së Maqedonisë.

Përveç Grubit dhe ish-drejtorit të Lotarisë Shtetërore, Përparim Bajrami, i cili po gjykohet në mungesë, në këtë rast janë edhe Metodija Dimevski, Skender Mehmeti, Bojan Janev, Fatmir Ramadanovski, Aleksandar Dimitrioski dhe Bashkim Avdiu.

Ndërkohë, gjatë procedurës, Prokuroria ka rritur shumën e dëmit të pretenduar, e cila tash vlerësohet në 596.125.511 denarë.

Sipas vlerësimit të ri të Prokurorisë, dëmi arrin në rreth 9.7 milionë euro, krahasuar me rreth 8 milionë euro sa ishte vlerësimi i mëparshëm.

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