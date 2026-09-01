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Sporti

Taranto 2026: Enkileda Carja e shtata në shtytje

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Enkileda Carja mori pjesë edhe në garën e shtytjes ku ishte e saktë vetëm në njërën prej tri tentativave që pati në dispozicion.

Peshëngritësja shqiptare ia doli që të ngrinte shtangën 116 kg në provën e parë të saj ndërsa në të dytën dhe të tretën nuk mundi që të mposhte ligjet e fizikës ku tentoi që të ngrinte respektivisht peshat 121 kg dhe 122 kg. A.V.

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