Taranto 2026: Enkileda Carja e shtata në shtytje
Enkileda Carja mori pjesë edhe në garën e shtytjes ku ishte e saktë vetëm në njërën prej tri tentativave që pati në dispozicion.
Peshëngritësja shqiptare ia doli që të ngrinte shtangën 116 kg në provën e parë të saj ndërsa në të dytën dhe të tretën nuk mundi që të mposhte ligjet e fizikës ku tentoi që të ngrinte respektivisht peshat 121 kg dhe 122 kg. A.V.
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