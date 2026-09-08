Të shtëna me armë në Laprakë, dyshohet për dy persona të plagosur
Të shtëna me armë zjarri janë regjistruar mbrëmjen e kësaj të martë në kryeqytet. Ngjarja raportohet se ka ndodhur në zonën e Laprakës teksa dyshohet për dy persona të plagosur. Fatmirësisht dy të plagosurit janë jashtë rrezikut për jetën.
Ende nuk dihen shkaqet që sollën këtë ngjarje ndërsa policia ndodhet në vendin e ngjarjes për zbardhjen e rrethanave të plagosjes. Pritet një njoftim zyrtar i policisë për zbardhjen e detajeve të reja lidhur me plagosjen.
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