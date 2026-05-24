☁️
Tiranë 28°C · Vranët 24 May 2026
S&P 500 7,473 ▲0.37%
DOW 50,580 ▲0.58%
NASDAQ 26,344 ▲0.19%
NAFTA 96.60 ▲0.26%
ARI 4,523 ▼0.42%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1601 EUR/GBP 0.8642 EUR/CHF 0.9119 EUR/ALL 95.3544 EUR/MKD 61.6945 EUR/RSD 117.4217 EUR/TRY 53.0482 EUR/JPY 184.65 EUR/CAD 1.6016 EUR/USD 1.1601 EUR/GBP 0.8642 EUR/CHF 0.9119 EUR/ALL 95.3544 EUR/MKD 61.6945 EUR/RSD 117.4217 EUR/TRY 53.0482 EUR/JPY 184.65 EUR/CAD 1.6016
₿ CRYPTO
BTC $77,261 ▲ +3.31% ETH $2,126 ▲ +4.67% XRP $1.3673 ▲ +3.24% SOL $86.5300 ▲ +5.08%
S&P 500 7,473 ▲0.37 % DOW 50,580 ▲0.58 % NASDAQ 26,344 ▲0.19 % NAFTA 96.60 ▲0.26 % ARI 4,523 ▼0.42 % S&P 500 7,473 ▲0.37 % DOW 50,580 ▲0.58 % NASDAQ 26,344 ▲0.19 % NAFTA 96.60 ▲0.26 % ARI 4,523 ▼0.42 %
EUR/USD 1.1601 EUR/GBP 0.8642 EUR/CHF 0.9119 EUR/ALL 95.3544 EUR/MKD 61.6945 EUR/RSD 117.4217 EUR/TRY 53.0482 EUR/JPY 184.65 EUR/CAD 1.6016 EUR/USD 1.1601 EUR/GBP 0.8642 EUR/CHF 0.9119 EUR/ALL 95.3544 EUR/MKD 61.6945 EUR/RSD 117.4217 EUR/TRY 53.0482 EUR/JPY 184.65 EUR/CAD 1.6016
24 May 2026
Breaking
I vuri zjarrin tregut të fruta perimeve në Lushnje, arrestohet 48-vjeçari Zjarr në punishten e skafeve në Durrës, humb jetën nga asfiksia emigranti nga Bangladeshi I vuri pistoletën në kokë 17-vjeçarit pas konsumimit të alkoolit, detaje nga plagosja te Casa Italia Sulmi rus në kompleksin ku banonte në Kiev, ambasadori Filo: Ishte shumë i fuqishëm dhe i frikshëm! U përdorën raketa të Rama sulmon opozitën për negociatat: La kokrrën e namit me urrejtje dhe molotov, Shqipëria fitoi
Menu
Kronika

Tepelenë, rriten çmimet e produkteve ushqimore, të papërballueshme për blerësit

· 2 min lexim

Në Tepelenë po regjistrohet rritje e çmimeve të produkteve ushqimore, të cilat bëhen të papërballueshme për xhepat e konsumatorëve. Rritja e çmimeve ka prekur mallrat ushqimet por edhe tregun e fruta-perimeve ndërsa banorët i cilësojnë të kripura për tu përballuar prej tyre. Vështirësi ekonomike në këtë situatë ndeshin kryesisht të moshuarit dhe familjet në nevojë në Tepelenë, të cilët përveç mbështetjes nga shteti nuk kanë të ardhura të tjera për të përballuar çmimet e rritura në treg.

“Ajo dihet që është vështirë, çdo gjë në qiell, me çfarë ti përballojmë ne, me atë pension që marrim nuk ja vlen, kështu që vështirë është”, shprehet qytetari.

“Shumë të vështirë, e kemi shumë të vështirë jetesën, janë ngritur çmimet në stratosferë, çfarë të bëj me atë pension që marr unë 120 mijë lekë të invaliditetit”, tha një tjetër zotëri.

“Unë me 100 mijë lekë që marr pension turp është turp, nuk përballohet vajta mora ilaçet dhe në ngeltë nga ilaçet do marr ushqime, ha lakra, ha një vakt bukë se blej ilaçet, llogarit 150 mijë lekë që kam”, shprehet pensionistja.

Rritja e çmimeve ndikon negativisht në ekonominë e familjeve tepelenase duke sjellë probleme ekonomike për jetën e e përditshme të tyre.

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu

Reklamë