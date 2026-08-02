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Bota

Tërmet me magnitudë 5.9 godet Ishullin e Veriut në Zelandën e Re

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Një tërmet me magnitudë 5.9 ballë të shkallës Rihter goditi të dielën bregun lindor të Ishullit të Veriut në Zelandën e Re, njoftoi Qendra Gjermane e Kërkimeve për Gjeoshkencat (GFZ).

Sipas GFZ-së, lëkundjet sizmike u regjistruan në orën 08:35 GMT dhe epiqendra e tërmetit ishte në një thellësi prej 10 kilometrash.

Deri më tani, autoritetet nuk kanë raportuar për viktima, të lënduar apo dëme të konsiderueshme materiale si pasojë e tërmet

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