Aaron Judge i Yankees i pakënaqur me zëvendësimin e hershëm pas rikthimit: ‘Lodha vetëm gjysmën e ndeshjes’
Aaron Judge nuk e priti mirë zëvendësimin e hershëm në ndeshjen që New York Yankees fituan 5-3 ndaj Colorado Rockies, në paraqitjen e tij të parë që nga 31 maji. Ai u nxorr nga fusha në shtatë inning për t’u zëvendësuar me Heliot Ramos, dhe pas ndeshjes tha se ndjehej mirë fizikisht, por se nuk ishte i kënaqur me vendimin e stafit.
Siç raporton Bleacher Report, Judge u shpreh se kishte “luajtur vetëm gjysmën e ndeshjes” dhe se respekton vendimin e trajnerit Aaron Boone, megjithatë nuk ishte i kënaqur me largimin. Boone foli me gazetarët të mërkurën rreth mënyrës së menaxhimit të minutave të Judge gjatë kësaj faze të rikuperimit.
Në të tetën, zëvendësuesi Heliot Ramos goditi një homerun me tre pika në drejtim të djathtë-qendër, që ngriti avantazhin e Yankees në 5-1. Ai ishte vetëm homerun-i i dytë me uniformën e New Yorkut pas shkëmbimit nga San Francisco Giants; përpara kësaj ndeshjeje, Ramos si lojtar i Yankees kishte një mesatare goditjeje .145 dhe slugging .261.
Boone kishte paralajmëruar para ndeshjes se Judge nuk do të luante tërë takimin, pavarësisht dëshirës së tij, dhe se do të kishte menaxhim me ngarkesën gjatë kësaj jave. Strategjia e stafit shpjegohet nga synimi për ta sjellë gradualisht përsëri drejt formës së tij të plotë, me vlerësim të veçantë për sezonin e play-off-it dhe shanset për të siguruar një vend në wild-card.
Judge tha se e kupton drejtimin e ekipit, por theksoi pakënaqësinë e tij me daljen e hershme; Sipas Bleacher Report, stafi do të vazhdojë të rregullojë minutazhën dhe pushimet e tij në javët e ardhshme.
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